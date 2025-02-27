Ювілей: у жовтні у Ватикан прибуде оригінальна статуя Фатімської Богородиці

Це буде четверте перебування в Римі статуї, яка залишає своє звичне місце в каплиці обʼявлень Фатімського санктуарію лише у виняткових випадках на прохання Папи Римського.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В контексті Святого Року 2025 з нагоди Ювілею Марійської набожності, що запланований на 11-12 жовтня, до Риму прибуде оригінальна статуя Фатімської Богородиці. Про це повідомляє Дикастерія у справах євангелізації.

«Присутність шанованої оригінальної статуї Фатімської Богородиці дасть змогу кожному відчути близькість Діви Марії, – наголосив Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації архиєпископ Ріно Фізікелла. – Йдеться про одне з найбільш значущих Марійських зображень для християн усього світу, що, як підкреслює Святіший Отець у буллі з нагоди проголошення Ювілею Spes non confundit, вшановують Її як “найласкавішу з матерів, Яка ніколи не полишає cвоїх дітей”. У Фатімі Богородиця сказала трьом дітям-пастушкам те, в чому продовжує запевняти кожного з нас: “Я ніколи вас не покину. Моє Непорочне Серце буде вашим притулком і дорогою, яка приведе вас до Бога"».

Четверта подорож до Ватикану

Статуя Діви Марії, знана вірним усього світу і символ «Надії, яка не розчаровує», буде присутня серед вірних, які братимуть участь у Святій Месі на площі Святого Петра о 10:30 в неділю 12 жовтня 2025 року, ще більше збагачуючи цей момент молитви та роздумів. Вхід на площу Святого Петра з нагоди Євхаристійного богослужіння не потребуватиме жодних квитків. Водночас, у комюніке Дикастерії зазначається, що реєстрація для участі в ювілейному заході вже відкрита на сайті Ювілею та триватиме до 10 серпня.

Статуя вчетверте залишить Фатімський санктуарій, щоб прибути до Риму. Перший раз це сталося у 1984 році з нагоди Надзвичайного Ювілею Відкуплення, коли 25 березня святий Іван Павло ІІ посвятив світ Непорочному Серцю Марії; вдруге – з наголи Великого Ювілею Двотисячоліття, а третій – у жовтні 2013 року з нагоди Року віри.

Унікальна нагода

«Ця статуя залишає святиню в Кова-да-Ірія як виняток і лише на прохання Пап, – прокоментував цю подію настоятель Фатімського санктуарію о. Карлос Кабесіньяс. – У цей ювілейний період Фатімська Богородиця є жінкою пасхальної радості, також і в сповнені болю часи, які переживає світ. “Пані в білому” ще раз стане паломницею надії, а в Римі перебуватиме поруч з “єпископом, одягненим в біле”, як фатімські діти-пастушки ласкаво називали Святішого Отця».

Скульптура, витвір португальського митця Жозе Феррейри Тедіма, який створив її у 1920 році, звичайно зберігається у каплиці об'явлень при санктуарії Фатімської Божої Матері. Там, від травня до жовтня 1917 року, Богородиця шість разів з'являлася дітям-пастухам святим Жасінті та Франсішко і Лусії. Статуя заввишки 104 сантиметри була вирізьблена з кедрового дерева з Бразилії на основі вказівок, даних дітьми. Вона була урочисто коронована 13 травня 1946 року, а пізніше в корону була вмонтована куля, яка влучила в Івана Павла ІІ під час замаху 1981 року.