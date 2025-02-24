На площі Святого Петра працівники Римської Курії молитимуться за Папу
Молитву Розарію у перший вечір очолить Державний Секретар Святого Престолу.
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Від вечора понеділка 24 лютого 2025 р., кардинали, які проживають у Римі, разом із працівниками Римської курії та Римської дієцезії, збиратимуться на площі Святого Петра у Ватикані, щоб молитися за здоровʼя Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває у лікарні. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, додаючи, що в перший вечір молитву, яка розпочинатиметься о 21:00, очолить Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін.
Стало відомо, що Папа Франциск, стан якого залишається критичним, після нічого відпочинку продовжує терапію та зберігає хороший настрій.
24 лютого 2025, 12:37