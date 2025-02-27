На площі Святого Петра щовечора підноситься молитва за Папу

До ініціативи Римської курії та Римської дієцезії приєднуються також паломники з різних частин світу, що прибувають до Риму.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вже майже два тижні Папа Франциск перебуває у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, в якій він був госпіталізований 14 лютого 2025 р., після періоду лікування бронхіту в домашніх умовах. На початку йому було діагностовано полімікробну респіраторну інфекцію, а через деякий час – початок двосторонньої пневмонії.

У той час як щоденні інформаційні бюлетені повідомляють про те, що стан Папи трохи покращується і що він також деяку частину дня присвячує праці, вірний люд підтримує його молитвою. Спеціальна Свята Меса в намірі Святішого Отця та адорація щоденно звершується у лікарняній каплиці. В різних частинах світу із закликами до молитви до вірних звернулися провідники місцевих Церков. А від понеділка, 24 лютого, щоденна молитва підноситься на площі Святого Петра у Ватикані, на яку збираються в першу чергу кардинали, які проживають у Римі, працівники інституцій Римської курії та Римської дієцезії.

В перший день молитву Розарію, яка розпочинається о 21:00, очолював Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін, наступного дня – кардинал Луїс Антоніо Таґле, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, а в середу, 26 лютого, кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів.

Молільники з усього світу

У розпростертих обіймах колонади Берніні члени Церкви, представлені у всіх її станах, проказують десятки Розарію. Можна побачити дітей, що сплять у візочках, і вірних з різних країн, які зібралися на площі, щоб молитися за Папу. Як от Христофор, польського походження, який перебуває в Римі у відпустці з родиною і вирішив присвятити цей вечір молитві. Або ж група французьких школярів віком від 14 до 17 років, які прибули з паломництвом. «Ми провели прекрасний день, взяли участь у Святій Месі, й це був радісний момент. І цю радість ми хочемо передати Папі Франциску, супроводжувати його в цих випробуваннях», – пояснює Крістель, одна з вчительок, яка супроводжує дітей. На площі можна побачити і деяких волонтерів Ювілею з вервицями в руках і в характерних зелених куртках: завершивши чергування, присвячене допомозі паломникам, вони залишилися, щоб приєднатися до молільників. Дехто ж за допомогою відеозвʼязку долучає у віртуальний спосіб своїх знайомих до молитовної ініціативи, щоб, як сказав на початку молитви в середу кардинал Ре, «Господь дарував Папі Франциску якнайшвидше повернутися до свого апостольського служіння в цілісності його фізичних сил і з тим пастирським динамізмом, який йому притаманний».

У четвер молитву очолюватиме кардинал Балдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римської дієцезії.

Лист до Папи Глави УГКЦ

Як повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ у Римі, молитовну підтримку від імені єпископів, священників, монашества та вірних Української Греко-Католицької Церкви Папі Франциску висловив Блаженніший Святослав. У листі до Святішого Отця він, зокрема, пише: «У цей час вашої фізичної слабкості та страждання ми просимо для вас сили Святого Духа для продовження вашої апостольської місії миру та надії у сучасному світі, зраненому війнами». Глава УГКЦ подякував Папі за його постійну підтримку України від початку російської агресії, зокрема за жести, зроблені незадовго до госпіталізації – дарування різним політичним лідерам книги про новомучеників УГКЦ «Переслідувані за Правду». «Нехай обличчя мучеників тоталітарного комуністичного режиму промовляють до сучасних провідників правдою про минуле і будуть пересторогою перед тріумфом зла у сучасному світі». Водночас повідомляється, що Блаженніший Святослав закликає духовенство, монашество та вірних УГКЦ до молитви за Святішого Отця та просить різні молитовні спільноти та групи супроводжувати його молитвою і постом у цей час недуги та боротьби з хворобою.