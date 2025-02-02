Кардинал Краєвський: страждання українців сягають неба

Згадуючи про свою нещодавню різдвяну гуманітарну місію в Україні, яку він після початку повномасштабного російського вторгнення відвідав з доручення Папи Франциска вже дев’ять разів, Префект Дикастерії служіння милосердя зі зворушенням визнає, що зустрічаючись із людьми, він помітив, що у їхніх серцях панує не ненависть, а надія. Апостольський елемозинарій наголосив на важливості того, щоб перебувати поруч з тими, хто страждає.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Beata Zajączkowska – Ватикан

«Я хотів би, щоб моя наступна поїздка з допомогою в Україну відбулася, коли настане мир. Коли їхня надія стане реальністю», – сказав в інтерв'ю для Радіо Ватикану – Vatican News кардинал Конрад Краєвський, Папський розподілювач милостині. Він зізнається, що з усіх його дев'яти гуманітарних місій в Україну йому найбільше закарбувалася в серці надія, якою живуть українці. «Нещодавно ми відкрили Ювілей надії, а вони живуть надією протягом останніх трьох років», – підкреслює Префект Дикастерії служіння милосердя.

Страждання, що сягає неба

Кардинал Краєвський зізнається, що під час свого різдвяного візиту в Україну він був глибоко пройнятий масштабами страждань. Він згадує, як молився на військовому цвинтарі, де поховані мешканці Яворівської громади, які віддали своє життя за Україну. «Страждання українців справді сягають небес. Це видно по могилах солдатів, часто двадцяти з чимось років, і по вдовах, які приходять до них і моляться з маленькими дітьми за своїх чоловіків і батьків, а весь цвинтар вкритий національними прапорами», – сказав кардинал, який є представником Папи, що найчастіше відвідує Україну. «Треба просто бути з цими людьми», – наголошує він, пояснюючи, що якщо хочемо жити згідно з Євангелієм, маємо бути поруч з тими, хто страждає. «Коли я бачив важкі речі, я молився: “Ісусе, подбай про це”. Присутність – це те, що робив би Ісус. Він виходив зранку і весь час шукав людей, щоб допомогти. Ми не знаємо, де Він жив, не знаємо, де спав, але знаємо, що Він шукав цілий день», – підкреслив Апостольський елемозинарій.

Школа надії, а не ненависті

Папський розподілювач милостині розповів, що коли він зустрічався з сім'ями, навіть у нещадно бомбардованому Харкові, то бачив у людях не ненависть, а надію. Подібний досвід він мав і під час зустрічей у Києві чи Фастові. «По-людськи це важко зрозуміти, бо мені здається, що там немає жодної сім'ї, де б не було когось загиблого, покаліченого чи когось із досвідом травми. Але немає ненависті. Є велика надія. Вони живуть надією, що це беззаконня нарешті закінчиться, що ця безглузда війна закінчиться», – визнав зворушено він.

Потреба в наполегливій молитві

Кардинал Краєвський розповів, що під час своєї нещодавньої поїздки вони з Апостольським Нунцієм кілька разів читали молитву екзорцизму. Вперше це було в Києві, коли вони відвідали храм святого Миколая, пошкоджений російськими обстрілами. «Архиєпископ Вісвальдас Кульбокас запропонував, щоб ми прочитали там молитву екзорцизму, бо це диявольські речі. Так само, як ми віримо, що існує Святий Дух, під проводом Якого ми можемо робити прекрасні речі, так само існує злий дух, який точно не є зіркою, що веде до Вифлеєму і до життя, але розділяє народи і затьмарює сумління», – сказав кардинал Краєвський, закликаючи до наполегливої молитви за Україну, про яку постійно просить Папа Франциск.