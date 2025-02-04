Культова споруда і мистецтво. Міжнародний конгрес з нагоди Ювілею митців

Ще перед тим, як у Римі розпочнуться заходи з нагоди Ювілею митців, два папські університети пропонують замислитися над тим, як світ мистецтва відповів на заклик святого Івана Павла ІІ відновити союз із Церквою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Два дні і два місця для того, щоб через двадцять п'ять років після першого Ювілею для митців, роздумати про те, як було осмислене та прийняте запрошення відновити союз між митцями і Церквою, висловлене святим Іваном Павлом ІІ у його Листі до митців (4 квітня 1999 року). Це запрошення перегукується із закликом, який сформулював ще святий Павло VI у своїй проповіді під час Святої Меси для митців (7 травня 1964 р.), що знаходить продовження у його наступників – Бенедикта XVI (Послання від 21 листопада 2009 р.) та Франциска (Послання від 23 червня 2023 р.).

Саме ці причини спонукали кафедру церковної культурної спадщини Папського Григоріанського університету та Інститут літургії Папського університету Святого Хреста організувати через міжуніверситетську та міждисциплінарну дослідницьку групу «Sacro contemporaneo» міжнародну конференцію «Культова споруда і митці. Підсумки та перспективи».

Захід, який проходитиме під патронатом Дикастерії у справах євангелізації, відбудеться 13 лютого в Папському Григоріянському університеті, а 14 лютого в Папському університеті Святого Хреста. «Тема культових споруд, – зазначається в комюніке, – була обрана як слушний інструмент для проведення такого аналізу, оскільки вона є найкращим синтезом і парадигмою плідності багатовікового союзу. Ба більше, присутність культових споруд у кожному куточку Orbis christianus здатна матеріально репрезентувати стосунки між митцями та вселенською Церквою, таким чином повністю вписуючись у дух Ювілею, здатен обійняти весь Божий люд, народи та різні культури».

Конференція відбудеться напередодні Ювілею митців (15-18 лютого 2025 року) і матиме на меті поміркувати над тим, як архітектори, художники, скульптори змогли відповісти на виклик, коли були покликані займатися мистецтвом для літургії, особливо в реалізації архітектурних рішень чи літургійного спорядження.