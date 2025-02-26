Узи єдності та любові. Папа створив комісію з пожертв для Святого Престолу

З метою заохочувати пожертви та внески з боку вірних та місцевих Церков, а також залучати благодійників у підтримку місії Апостольської Столиці, Папа Франциск створив спеціальну комісію, яка також координуватиме збірки, які проводять окремі інституції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Узи єдності та любові (vinculum unitatis et caritatis) між окремими Церквами та Вселенською Церквою вирізняють Христову Церкву в усіх сферах її євангелізаційної діяльності. З огляду на ці узи місцеві Церкви роблять свій внесок у забезпечення необхідних засобів, щоб Апостольська Столиця, як гарант єдності, могла належним чином виконувати своє служіння Вселенській Церкві», – цими словами розпочинається хірограф Папи Франциска, датований 11 лютого 2025 року, яким він створив Комісію у справах пожертв для Святого Престолу (Commissio de donationibus pro Sancta Sede).

Завдання комісії

Йдеться про постійну комісію, створену для збору пожертв для Апостольської Столиці, завданням якої буде «заохочувати пожертви за допомогою спеціальних кампаній серед вірних, єпископських конференцій та інших потенційних благодійників, підкреслюючи їхню важливість для місії та благодійної діяльності Апостольської Столиці, а також збирати кошти від добровільних жертводавців на конкретні проекти, представлені установами Римської Курії та Губернаторства Держави-Міста Ватикану, не порушуючи при цьому автономії та компетенції кожної установи».

Структура комісії

Цим же розпорядженням, опублікованим 25 лютого, Святіший Отець затвердив на випробувальний трирічний термін статут комісії. У ньому зазначається, що комісія також діятиме як інструмент координації інших збірок, які проводилися досі, таких як «Петрів гріш». Звітуватиме комісія безпосередньо Римському Архиєрею. До її складу можуть входити щонайбільше шість членів, яких Папа призначатиме з-поміж секретарів та заступників секретарів дикастерій курії та відомств губернаторства. Головою може бути представник духовенства або чернечої інституції, якого Папа призначає на п’ятиріччя, а мандат усіх інших членів збігається з мандатом очільника.

Перші члени комісії

Разом з оприлюдненням розпорядження про створення комісії, повідомлено про те, що її членами Святіший Отець призначив о. Роберто Кампізі, ассесора з загальних питань Державного Секретаріату, який призначений головою, архиєпископа Флавіо Паче, Секретаря Дикастерії сприяння єдності християн, с. Алессандру Смеріллі, Секретарку Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, с. Сільвану Піро, Заступницю Секретаря Адміністрації Майна Апостольської Столиці, Джузеппе Пуллізі-Алібранді, Віцесекретаря Губернаторства Держави-Міста Ватикану.