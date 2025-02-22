Кардинал Паролін: спекуляції про зречення Папи є даремними

Державний Секретар Святого Престолу та Префект Дикастерії віровчення в інтерв’ю для італійського та аргентинського часописів розвінчали поширені чутки про здоров’я Папи та можливий близький конклав.

VATICAN NEWS

«Зараз ми думаємо про здоров’я Святішого Отця, про його одужання, про його повернення до Ватикану: це єдині речі, які мають значення», – сказав кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, в інтерв’ю для італійської газети «Corriere della Sera», відповідаючи на запитання про те, що цими днями в ЗМІ з’явилися розмови про можливе зречення Папи Франциска, який після госпіталізації вже тиждень перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

На запитання журналіста, чи відчуває він особливу атмосферу на тлі поширення останнім часом неправдивих новин, які стосуються Ватикану, кардинал Паролін відповів, що намагається триматися від них подалі. «З іншого боку, я вважаю цілком нормальним, що в таких ситуаціях можуть поширюватися неконтрольовані чутки або робитися якісь недоречні коментарі: це, безумовно, не вперше», – сказав він.

Державний Секретар Святого Престолу, який кілька днів тому повернувся з Буркіна-Фасо, повідомив Папі, що готовий зустрітися з ним у лікарні, якщо той вважатиме це за потрібне, «але поки що в цьому немає потреби». «У цьому відношенні краще, щоб він залишався під наглядом і приймав якомога менше відвідувачів, щоб могти відпочити і, таким чином, щоб терапія, яку він проходить, була більш ефективною. Дякуючи Богу, що новини, які надходять з лікарні Джемеллі, обнадійливі, він одужує», – сказав кардинал Паролін, додавши, що Святіший Отець присвячує час діяльності, пов’язаній з його працею, що підтверджує факт відновлення.

Зі свого боку, префект Дикастерії доктрини віри кардинал Віктор Фернандес в інтерв’ю аргентинській газеті «La Nación» прокоментував плітки про можливе зречення Папи Франциска. Він зазначив, що «не має сенсу те, що деякі групи наголошують на зреченні», адже вони вже за останні кілька років це робили кілька разів, тому «це має бути тільки абсолютно вільне рішення Святішого Отця». «Я не бачу передконклавної атмосфери, не спостерігаю більше розмов про можливого наступника, ніж це було рік тому, тобто нічого особливого», – прокоментував кардинал Фернандес, додаючи, що для нього є важливим є те, що організм Папи добре реагує на поточну терапію.