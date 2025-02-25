Кардинал Паролін: ввіряємо Святішого Отця могутньому заступництву Діви Марії

Сотні людей, серед яких кардинали, єпископи та працівники Римської Курії, зібралися в понеділок ввечері на площі Святого Петра, щоб помолитися вервицю за Папу Франциска.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Близько 30 кардиналів, очільники та співробітники Римської Курії й Римської дієцезії та кілька сотень вірних, священників і богопосвячених осіб взяли участь у молитві на вервиці за здоров’я і одужання Святішого Отця. Моління, яке очолив кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, відбулося в понеділок ввечері, 24 лютого 2025 року, на площі Святого Петра. Присутні молилися перед копією ікони Богородиці «Зцілення хворих», оригінал якої походить з давньої ватиканської базиліки.

Молитися разом з усіма християнами світу

На початку молитовного чування Державний Секретар Святого Престолу пригадав, що коли святий Петро перебував у в’язниці, Церква ревно молилася за нього. «Упродовж двох тисяч років християнський народ молиться за Папу, який перебуває в небезпеці чи є немічним, –зазначив кардинал. – І в ці дні, відколи Святіший Отець потрапив до лікарні ім. Джемеллі, християнські спільноти та поодинокі вірні по всьому світу ревно моляться в його наміреннях. Від сьогоднішнього вечора також і ми хочемо публічно приєднатися до цієї молитви тут, в його домі, молячись на вервиці», – підкреслив він. Кардинал Паролін ввірив Папу Франциска «могутньому заступництву Пресвятої Діви Марії», пригадуючи, що до Неї звертаються як до Salus Infirmorum – «Зцілення хворих». «Нехай вона, наша дбайлива Мати, підтримає його в часі хвороби та випробувань і допоможе йому якнайшвидше одужати», – сказав кардинал.

Зробити Церкву і людство прекраснішими

Єднаючись у молитві за Святішого Отця, кардинал Ю Хун-сік, Префект Дикастерії у справах духовенства, зазначив: «Важливо робити те, чого бажає Папа: жити Божим словом, відкривати серце, любити інших: мігрантів, марґіналізованих, бідних. Бо, люблячи їх, ми любимо Ісуса. У цьому Папа дав свій приклад, він дає свій приклад. Ми повинні йти вперед, разом, щоб зробити Церкву і людство прекраснішими», – підкреслив він. А одна з присутніх мирянок засвідчила: «Посеред стількох жахливих речей і фальшивих новин, які викликають у мене роздратування, сьогодні ми побачили красу. Я щодня молюся за Папу вдома, і це прекрасно, що ми зробили це разом».

Молитва Розарію в намірі Папи Франциска на площі Святого Петра відбуватиметься щовечора о 21:00 римського часу.