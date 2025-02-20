Кардинал Черні в Лівані: покликання активної молоді – бути світлом

У перший день візиту в Ліван Префект Дикастерії служіння цілісному розвиткові, серед іншого, зустрівся з активною молоддю, з ієрархією та з Главою Маронітської Церкви. Молитва за здоров’я Папи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

Від 19 до 23 лютого 2025 року кардинал Майкл Черні, Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, на запрошення Блаженнішого Бутроса Бшари Раї, Глави Маронітської Церкви, відвідує Ліван.

Молитва за Папу Франциска

У той час, як метою візиту є засвідчити близькість Папи Франциска та всієї Церкви з місцевим населенням, яке долає наслідки важкої економічної та політичної кризи, та з місцевою Церквою, яке здійснює свою місію в цих непростих обставинах, думка протягом усього візиту лине до Святішого Отця, який у ці дні перебуває у лікарні. Окрему молитву за нього кардинал Черні підніс біля стіп Пресвятої Богородиці, Покровительки Лівану, статуя Якої височіє над столицею Бейрутом. Як і всі паломники, гість з Ватикану піднявся до підніжжя статуї, здолавши понад сто сходинок, де проказав молитву також за країну, за ліванців у діаспорі, за ввесь Близький Схід.

Перші зустрічі

Перші дні були присвячені інституційним зустрічам. Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові також виступив перед учасниками асамблеї католицьких патріархів і єпископів Ліван, що було одним з головних мотивів подорожі, зустрівся з Блаженнішим Бутросом Бшарою кардиналом Раї в патріаршій резиденції, а також зустрівся з учнями програми «Академія лідерства заради миру», ініціативи, яку підтримує дикастерія і яка має на меті надавати вишкіл для юнаків і дівчат з Близького Сходу та Північної Африки, формуючи майбутніх політичних діячів на підвалинах соціальної доктрини Церкви.

Християни, активні в суспільстві: бути світлом

Зустріч з учасниками програми, яка сьогодні охоплює 120 хлопців і дівчат, відбулася в Апостольській нунціатурі. «Я зрозумів, що ми, як християни, повинні підносити свій голос, ми маємо цінності, які слід передавати», – зазначив під час зустрічі Мішель. Фуад висловився від імені тих ровесників, які не спішать залучатися в політику не через апатію, а через те, що «почуваються позбавленими орієнтирів і постатей, які можуть дати натхнення, стати провідниками». Джіган, «ліванська християнка, яка вірить у майбутнє своєї країни», поділилася досвідом того, як наставники в академії показують, що «політика в своїх витоках не є корумпованою, не є брудною грою, а чимось, що можна відреставрувати». Близнюки Шарбель і Йохан розповіли про свою кампанію в соціальних мережах, спрямовану на те, щоб допомогти ровесникам долати почуття приреченості.

Дякую вам за «завзяття, за те, що ділитеся, за добрі новини», сказав кардинал Черні, беручи слово, додаючи: «Ви показуєте надію іншим країнам, які переживають ті ж самі проблеми. Будьте світлом у темряві». Кардинал зізнався, що він вважає, що в основі багатьох проблем лежить якість управління, але спілкування з Папою Франциском допомогли йому зрозуміти, що «братерство є ключем до вирішення будь-якої проблеми». «Якщо будемо братами і сестрами, будемо добрими управлінцями», – сказав він, нагадуючи у світлі Апостольського напоумлення Evangelii Gaudium, що «головним християнським покликанням є євангелізація». Завжди і скрізь, і «якщо потрібно, також і словами». Черпаючи зі спадщини святого Ігнатія, кардинал закликав: «Молімося так, якби все залежало від Бога; працюймо так, якби все залежало від нас». Наприкінці зустрічі всі разом проказали «Отче наш» за якнайшвидше одужання Святішого Отця.