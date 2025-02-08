До Харкова прибув черговий гуманітарний вантаж з допомогою від Папи
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Beata Zajączkowska – Ватикан
«Ми не можемо звикнути до війни, не кажучи вже про те, щоб стати байдужими до страждань українців», – наголосив у інтерв'ю для Радіо Ватикану – Vatican News кардинал Конрад Краєвський, Папський розподілювач милостині. До Харкова нещодавно прибув черговий вантаж з допомогою, приготований разом Дикастерією служіння милосердя, яку він очолює, та громадою при соборі Святої Софії в Римі. Апостольський елемозинарій розповів, що до вантажу ввійшли насамперед продукти харчування, а також засоби гігієни, теплі спальні мішки і навіть іграшки для дітей.
Папська допомога на теренах, що страждають від війни
«Велика вантажівка була наповнена речами, які дійсно були дуже потрібні», – зазначив Папський розподілювач милостині, висловлюючи радість з приводу того, що «чергова допомога від Святішого Отця прибула до цього українського міста, яке є одним із найбільш обстрілюваних». Кардинал Краєвський мав змогу особисто ознайомитися з важким становищем харків'ян, коли у Навечірʼя Різдва відвідав це місто, в якому проживають, крім місцевих жителів, також численні переміщені особи з прифронтових територій.
Апостольський елемозинарій підкреслив, що гуманітарна допомога з Ватикану завжди організовується у співпраці з українською греко-католицькою громадою в Римі, яка від початку війни з великою відданістю долучилася до допомоги своїм співвітчизникам. Завдяки цьому в Україну було відправлено майже 260 вантажівок з допомогою, до якої ввійшла допомога від Святішого Отця. За словами кардинала Краєвського, цього разу до вантажу ввійшли спальні мішки, які Папа Франциск отримав зі Словаччини в подарунок для тих, хто цього потребує. «Різні потрібні речі, які Святіший Отець отримує під час візитів президентів або міністрів, які охоче жертвують те, що виробляється в їхніх країнах, ми відправляємо на території, що страждають від війни», – підкреслив Префект Дикастерії служіння милосердя.
Молитва, що спонукає до благодійності
Кардинал Краєвський звертає увагу на те, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже три роки. «Війну дуже легко забути або звикнути до неї, саме тому Святіший Отець постійно нагадує нам, щоб ми не забували людей у потребі, не ставали байдужими. Бо байдужість – це найгірше, що може статися. Саме тому він при кожній нагоді молиться за ті країни, які потерпають від воєн. Слова Папи мені самому нагадують, що за молитвою завжди має слідувати благодійність. І я намагаюся втілювати в життя ці думки Святішого Отця», –звіряється Папський розподілювач милостині.
Префект Дикастерії служіння милосердя додає, що останні три роки в Україні – це роки величезного страждання. «Багато вбитих, багато покалічених. Сім'ї позбавлені можливості нормального життя», – сказав він, додаючи, що 24 лютого, в річницю повномасштабної російської агресії проти України, він та його співпрацівники будуть молитися насамперед за мир. «Ми будемо благати доброго Бога про мир через заступництво Марії, яка є Царицею миру», – зазначив Префект Дикастерії служіння милосердя.