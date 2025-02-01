Кардинал Ґуджеротті після відвідин Сирії: зберегти присутність християн

Після відвідин Сирії, Префект Дикастерії для Східних Церков поділився своїми враженнями від поїздки, вказуючи на важливість єдиного голосу Церков цієї країни та потребу підтримати місцевих християн.

Stefano Leszczynski / о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 29 січня 2025 р., завершився п’ятиденний візит до Сирії кардинала Клаудіо Ґуджеротті, Префекта Дикастерії для Східних Церков. Поїздка, яка здійснювалась за дорученням Святішого Отця, мала на меті принести від Папи обійми та благословення католикам цієї країни, а також засвідчити його близькість до всього сирійського населення. Кардинал Ґуджеротті відвідав такі міста, як: Дамаск, Алеппо, Хомс і Мар-Муса, зустрічаючись з представниками різних верств населення та християнських конфесій.

Послання близькості Святішого Отця

«Це були дні великих емоцій, а також особистих переживань, – поділився очільник Дикастерії для Східних Церков, – тому що я на власні очі побачив і відчув драматичні труднощі щоденного життя цього народу: повсюдну бідність, відсутність води та електрики, відсутність опалення, невпевненість у завтрашньому дні». Попри стан прострації, в якому зараз перебувають сирійці, послання близькості Папи Франциска було сприйняте як бальзам на душу. «Можна чітко побачити, що коли приносиш від Папи привітання і розраду, це має дуже сильний вплив на людей», – сказав кардинал Ґуджеротті, додавши, що відчуття того, що їх супроводжує, любить та піклується співробітник Святішого Отця, глибоко зворушило мешканців Сирії.

Сприяти побудові майбутнього

У країні простежується широко поширена бідність і багато невизначеності, що штовхають до еміграції, особливо християн. «І ми над цим працювали як могли, намагаючись переконати їх, що зробимо все можливе, щоб їхні діти могли мати майбутнє на цій землі, інакше країна ризикує знекровити себе. Християнська присутність, яка вже є мінімальною, ризикує остаточно зникнути там, де знаходиться колиска християнства», – розповів Префект Дикастерії для Східних Церков. На всіх етапах своєї подорожі по Сирії він зустрічав багато молодих сирійців. В Алеппо, як і в Хомсі та Дамаску, сотні з них брали участь в зустрічах з посланцем Папи Франциска, розповідаючи про власний досвід активного залучення до побудови суспільства. Серед цієї молоді є також чимало представників різних християнських спільнот, які готові бути головними дійовими особами майбутнього Сирії.

Залишатися єдиними

Подорож кардинала Ґуджеротті охоплювала, зокрема, зустріч з Главами християнських Церков Сирії. «Мій заклик до представників сирійських Церков полягав насамперед у тому, щоб вони були єдиним голосом, незважаючи на різноманітність їхніх традицій, інституцій, ієрархій, бо інакше вони ризикують бути абсолютно неактуальними», – поділився він. За його словами, у цей непростий перехідний період для країни необхідна єдність. «Якщо ми хочемо побачити державу, яка є багатогранною і однаково значимою за своїм суспільним устроєм, то в цьому полягає велика роль християн, а також велика роль Святого Престолу», – підсумував Префект Дикастерії для Східних Церков.