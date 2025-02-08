Архиєпископ Ґаллаґер: працювати над розбудовою довіри між народами

У своєму виступі на тему: «Військові, мужність здобувати мир сьогодні», Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями розповів про особливості та моральні застереження щодо сучасних конфліктів у світі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Charles De Pechpeyrou – Ватикан

З нагоди Ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки, у п’ятницю, 7 лютого 2025 р., у Французькому інституті-Центрі святого Людовика в Римі відбувся семінар на тему: «Військові задля миру». Участь у події взяв архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

Інтегральний підхід до безпеки

Архиєпископ Ґаллаґер наголосив на змінах, які відбулися у військовій реальності, в якій «мир сьогодні не може більше сприйматися як щось само собою зрозуміле» і де «зростає сумнів у здатності міжнародного співтовариства і його інститутів підтримувати довіру між народами». Проаналізувавши вчення Римських Архиєреїв від ІІ Ватиканського Собору, він зауважив, що «було б ілюзорно зводити мир до простої відсутності конфлікту», оскільки «війна сьогодні не обмежується застосуванням силових методів».

Сучасні багатовимірні конфлікти вимагають інтегрального підходу до питань безпеки. «Необхідно брати до уваги продовольчу, екологічну, медичну та економічну безпеку. Іншими словами, мир вимагає побудови порядку, заснованого на справедливості та любові. Він також є плодом солідарності, захисту нашого спільного дому та сприяння спільному благу», – зазначив він.

Необхідність правил для регулювання руйнівної сили сучасних технологій

Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями зупинився на особливостях сучасних конфліктів. «На додаток до прямих конвенційних війн, сьогодні ми спостерігаємо проксі-війни, громадянські війни, гібридні війни, заморожені та відкладені конфлікти, а також війни, які перетворюються на транснаціональні конфлікти», – зауважив він, додавши, що «геополітична ситуація іноді настільки складна і поляризована, що будь-яке врегулювання конфлікту стає вкрай складним».

За його словами, в сучасних конфліктах ми спостерігаємо використання нових видів озброєнь, що призводить до виробництва дедалі більшої кількості зброї в усьому світі. Зокрема, багато країн мають зброю масового знищення та використовують штучний інтелект. Таке використання передових технологій і систем, здатних ідентифікувати і вражати цілі без безпосереднього втручання людини, «не позбавлене необхідності вирішення серйозних етичних питань». Як зазначив архиєпископ Ґаллаґер, неконтрольована природа такої руйнівної сили може вплинути на велику кількість невинних цивільних осіб, а тому нагальним є діалог між різними суб’єктами і тверде зобов’язання «прийняти арсенал правил, які дозволять нам рішуче рухатися в напрямку демілітаризації світу, включаючи невідкладну діяльність з розбудови довіри між народами».

Гостра потреба в дотриманні гуманітарного права

Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями вказав на потребу нового підходу до питання безпеки в дусі вчення ІІ Ватиканського Собору. «Йдеться про продовження зусиль, розпочатих у наш час, щоб унеможливити використання війни як надійного засобу вирішення міжнародних суперечок, завжди віддаючи перевагу ненасильству», – вказав він. Відтак цей підхід «вимагає серйозної перевірки дотримання правової бази для захисту гідності та недоторканності людини в умовах воєнних дій». «Вкрай важливо, щоб гуманітарне право займало своє законне місце в розпал бойових дій, незалежно від типу конфлікту. Фактично, цивільне населення і комбатанти повинні бути захищені чинними нормами, натхненними гуманітарними принципами, які продиктовані суспільною свідомістю», – зазначив архиєпископ Ґаллаґер.

Він висловив жаль, що в останні місяці в різних конфліктах міжнародне гуманітарне право часто нехтується, іноді навмисно. У цьому контексті, за його словами, збільшення кількості звірств також є частиною тенденції до тривіалізації насильства в багатьох зонах конфліктів. «Не може бути справжнього і тривалого миру, або навіть справедливого миру, якщо не дотримуватися цих рамок гуманітарного права», – констатував Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

На завершення він наголосив на важливості перевідкрити основоположні етичні принципи, які повинні керувати всіма нашими діями, навіть в складних умовах і тих місцях, де їх важко розпізнати. «Шукати і заново відкривати значення людської гідності й моральних принципів, які лежать в основі нашої людської спільноти і нас об’єднують, незважаючи на політичні, культурні чи релігійні відмінності, а також дотримуватися їх, вимагає відваги, і це також є умовою для побудови справжнього миру і створення гармонійного міжнародного порядку», – підсумував архиєпископ Ґаллаґер.