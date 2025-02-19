Візит кардинала Черні в Ліван: послання надії країні, покликаній бути посланням

Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові відвідує Країну кедрів, що засвідчити місцевій Церкві близькість Папи та вселенської Церкви в період важких викликів, які переживає ліванський народ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

З-поміж багатьох візитів по всьому світу, які він здійснив за останні роки, місія в Лівані, яку кардинал Майкл Черні, Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, здійснює від 19 до 23 лютого, обіцяє бути найскладнішою та найнапруженішою. Не лише через насичену програму заходів, але й через емоційний вплив, який матиме зустріч з населенням, виснаженим економічною кризою, тривалою політичною стагнацією та нещодавніми ізраїльськими бомбардуваннями, які, окрім спустошення півдня країни, загострили надзвичайну ситуацію з переміщеними особами та біженцями.

Про значення цієї подорожі кардинал Черні напередодні її початку розповів у інтерв’ю для ватиканських медіа, зауваживши, що вирушає в дорогу з думкою в серці про Папу, який перебуває в лікарні Джемеллі, запевнивши у тому, що ввірятиме його одужання Пресвятій Богородиці, покровительці Лівану.

Страждання, яке може стати посланням надії

Говорячи про мету подорожі, Префект Дикастерії служіння цілісному розвиткові людини зазначив, що їде на запрошення Глави Маронітської Церкви кардинала Бшари Бутроса Раї, яке він отримав ще у листопаді. Він їде, щоб засвідчити працю місцевої Церкви, особливо після бойових дій, які змусили мільйон людей залишити свої домівки на півдні країни. «Послання полягає в тому, що Святіший Отець пам'ятає, молиться, солідарний і висловлює свою любов Лівану. Це головне послання, яке я дуже радий привезти до цієї країни. Я думаю, що страждання, які переживає ліванський народ і ліванська Церква протягом цих років, є також посланням надії. Воно є ним з огляду на відвагу, з якою вони протистояли багатьом і багатьом викликам. Викликам, які тривають досі, але до яких вони підходять розумно та креативно», – сказав кардинал.

Вдячність за прийняття біженців

Одним з елементів програми візиту є зустріч з групою сирійських біженців, які представлятимуть півтора мільйона співгромадян, які знайшли притулок в Лівані. Кардинал Черні зазначив, що окрім свідчення близькості з біженцями потрібно скласти подяку та надати підтримку ліванському народові, який несе величезний тягар, адже в країні «кожен четвертий мешканець – біженець». Серед головних викликів він називає той факт, що серед народжених у таборах більшість дітей не зареєстровані, а численні неповнолітні без документів наражаються на те, щоб стати жертвами торгівлі людьми.

Країна діалогу

Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові висловив радість з приводу того, що матиме зустріч із Великим Муфтієм, який є найвищою духовною владою ліванських сунітів. «Радію, дізначись про те, що Ліван – це країна діалогу, де існують проекти, які я планую відвідати, в яких мусульмани й католики співпрацюють у доланні викликів і труднощів», – сказав він, і коментуючи слова Римських Архиєреїв, які називали Ліван «країною, яка є посланням», кардинал Черні висловив побажання, щоб Ліванові не забракло мужності вирішувати поточні проблеми, не допускаючи впадання у крайнощі. «Знайти вирішення нелегко, потрібно старатися зробити це разом. Саме це породжує справжню надію, християнську надію, віру у воскресіння і життя, яке приніс нам Христос», – підкреслює Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові.