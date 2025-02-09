Дикастерія у справах культури про заходи з нагоди Ювілею митців

Паломництво і богослужіння, виставки, симпозіум і зустріч з Папою. Дикастерія у справах культури та освіти повідомила про заходи, що заплановані у Ватикані та Римі з нагоди Ювілею митців і світу культури.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Католицька Церква переживає 25-й в своїй історії Ювілей, який Святіший Отець Франциск вирішив присвятити темі надії. Святий Рік проходить також через проведення тематичних заходів, серед яких – Ювілей митців та світу культури, що проводитиметься в Римі від 15 до 18 лютого 2025 року. Про це йдеться у повідомленні, яке поширила Дикастерія у справах культури та освіти, зазначаючи, що заходи з нагоди Ювілею світу культури черпають натхнення із здатності, яку Папа Франциск визнає за мистецтвом і культурою, «мріяти про нові версії світу, вводячи щось нове в історію та привносячи у світ те, чого ніколи раніше не бачили». Тому дикастерія запрошує всіх, хто своєю відданістю мистецтву та культурі може сприяти несенню надії, пережити цей досвід братерства та духовності.

Міжнародний симпозіум і виставковий простір

«Sharing Hope (Ділитися надією) – Горизонти культурної спадщини», – такою є тема міжнародного симпозіуму, який в суботу, 15 лютого, відкриє Ювілей митців. Організований у співпраці з Ватиканськими музеями захід збере керівників деяких найпрестижніших музейних і мистецьких інституцій світу, щоб дослідити нові стратегії для належного цінування та передавання релігійної та мистецької спадщини. Того ж дня відбудеться інавгурація виставкового простору «Conciliazione 5» на однойменній вулиці, якою паломники прямують до базиліки Святого Петра, де протягом року чергуватимуться мистецькі проекти сучасного мистецтва, зосереджені на темі надії.

У неділю, 16 лютого, вранці буде відслужена Свята Меса в базиліці Святого Петра, а ввечері в тому ж храмі проводиметься так звана «біла ніч», тобто, можливість відвідин у вечірній час згідно з маршрутом, присвяченим спогляданню й духовним роздумам.

У понеділок, 17 лютого, Папа Франциск здійснить візит до римської кіностудії «Cinecittà», що буде першим таким візитом Римського Папи. В дусі Ювілею він зустрінеться там з митцями та працівниками світу культури. Також запланована зустріч «Artisans of Hope» (Ремісники надії), яка збере представників католицьких культурних центрів та міжнародних організацій, що діють у сфері підтримки культури, щоб обговорити майбуття культурної спадщини.