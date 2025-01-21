«Я надіюся на Твоє слово» – тема VI Неділі Божого слова

Церква готується до чергового відзначення Неділі Божого слова. Під час Святої Меси з цієї нагоди сорок мирян будуть впроваджені у служіння лекторату.

Vatican News

«Я надіюся на Твоє слово» (Пс 119,74) – це тема VI Неділі Божого слова, яку Католицька Церква відзначатиме 26 січня 2026 року. З цієї нагоди о 9:30 ранку за Римським часом Папа Франциск очолить Святу Месу в базиліці Святого Петра у Ватикані. Наприкінці Літургії він подарує учасникам богослужіння примірники Євангелії від Луки. Під час Святої Меси відбудеться поставлення у служіння лекторату сорока мирян з різних країн світу.

Неділя Божого слова, яку Папа Франциск встановив Апостольським Листом у формі Motu proprio «Aperuit illis» (30 вересня 2019 р.), є важливою нагодою для християн відновити своє зобов’язання читати і роздумувати над Біблією, що є фундаментальним засобом для зростання у вірі і духовному житті, а також підтримкою надії для віруючих у всьому світі.