Запалити смолоскип надії. Відчинені Святі Двері базиліки святого Павла

Архипресвітер базиліки святого Павла за мурами здійснив обряд відчинення Святих Дверей у храмі, де зберігається пам’ять про Апостола народів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Христос – це двері, і хто через них увійде до кошари, той буде спасенний. Це наша віра, наша надія, яка не розчаровує. Відчиняючи святі двері цієї базиліки, яка зберігає пам'ять про святого Павла, ми, Божий люд і отара Його пасовиська, охрещені і ознаменовані в ім'я Христове, просимо Апостола народів супроводжувати наші кроки впродовж цього ювілейного року. Живлені пасхальними таїнствами, ходімо разом за прославленим хрестом, якорем спасіння, і нехай Святий Дух провадить нас дорогою вічного життя», – ці слова заохочення прозвучали з уст кардинала Джеймса Майкла Гарвея, Архипресвітера базиліки святого Павла за мурами, в атріумі цього храму перед початком Святої Меси в неділю, 5 січня 2025 року.

Головний служитель разом зі співслужителями, а також братія бенедиктинського абатства, що діє при базиліці, та представники різних станів Божого люду, зібралися перед ще зачиненими Святими Дверима. Після короткої молитовної призадуми кардинаг Гарвей проказав наступну молитву: «Боже, начало і кінець усього, що у Воплоченому Слові дарував нам надію відкуплення, дай нам прожити цей ювілейний рік з вірою апостола Павла, щоб, зваблені Христовою любов'ю і навернені Його милосердям, ми звіщали світові Євангеліє благодаті і, звершивши добру борню, завершивши біг і зберігши віру, осягнули безконечне життя».

Кардинал-архипресвітер відчинив Святі Двері та першим увійшов крізь них до храму. За ним увійшла процесійна хода, що попрянувала до головного вівтаря, при якому розпочалося Євхаристійне богослужіння. «Ювілей 2025 року, як і кожен Святий Рік, закликає нас стати паломниками. Це означає відчути себе частиною спільноти, яка вже дві тисячі років ходить вулицями цього світу, звіщаючи воскресіння Господа Ісуса», – сказав кардинал Джеймс Гарвей під час проповіді, зазначаючи, що Вічне Місто знову готується зустрічати та приймати паломників з усього світу. «Повторюймо і ми жести та рухи, якими відзначався ювілейний досвід протягом своєї історії, і проживаймо це відзначення як особливий дар благодаті, покаяння, навернення і прощення гріхів. Через цей досвід Церква запрошує кожного паломника вирушити в духовну мандрівку слідами віри і щиро бажає, щоб вона могла запалити в їхніх серцях смолоскип надії», – заохотив проповідник.