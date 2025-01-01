Як Марія, паломники надії: відкриття Святих Дверей базиліки Пресвятої Марії

Ввечері в урочистість Пресвятої Богородиці Марії архипресвітер-коадʼютор базиліки папської базиліки Пресвятої Марії відчинив Святі Двері в цьому храмі з нагоди Ювілею 2025.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Браття й сестри, у радості Різдва свого Господа Церква зібралася сьогодні, щоб відсвяткувати урочистість Божої Матері та щоб відкрити Святі Двері цієї древньої базиліки, посвяченої Пресвятій Діві Марії. Ввіряючи себе їй, небесним дверям, через які ми прийняли Світло світу, Ісуса Христа Спасителя, ми звертаємося з молитвою до Отця, щоб, подібно до Марії, ми були паломниками надії, які несуть Христа у світ», – сказав кардинал Роландас Макрицкас, Архипресвітер-коадʼютор базиліки Santa Maria Maggiore, стоячи перед ще зачиненими Святими Дверима цього храму.

Після хвилини молитовного зосередження кардинал Роландас проказав молитву: «Отче, що бажав дати Церкві Діву Марію, Матір Твого Сина, як взірець покори і довіри до Твоєї волі, через Її заступництво відкрий двері наших сердець на могутність Твого милосердя, щоб ми могли отримати дар спасіння». А далі відбувся обряд відкриття дверей, який супроводжувався урочистим передзвоном. Архипресвітер-коадʼютор першим переступив поріг. За ним увійшли співслужителі та деякі представники Божого люду. Після процесійного входу розпочалося Євхаристійне богослужіння.

В середу, 1 січня 2025 р., в урочистість Пресвятої Богородиці Марії, відчинені чергові Святі Двері, символ Ювілейного 2025 року. Слід зазначити, що такий статус мають лише спеціальні двері в чотирьох Папських базиліках Риму, зачинені й замуровані в інші, крім ювілейних, періоди. Перші з них, у базиліці Святого Петра, Папа Франциск відчинив у різдвяну ніч. Єдиним винятком є Святі Двері в тюремному храмі в римському пенітенціарному комплексі Ребібія, які Святіший Отець також особисто відчинив 26 грудня.

Нагадаємо, що під час позачергового Святого Року, присвяченого Божому милосердю, що відзначався 2016 року, Папа Франциск надав особливий привілей відкриття таких дверей у катедральних храмах світу, але це не стосується теперішнього Ювілею. Водночас, катедральні собори та інші святині, призначені єпископами, мають статус ювілейних, паломництво до яких пов’язане з можливістю отримання ювілейних відпустів. Ювілей у місцевих Церквах розпочався 29 грудня, того ж дня були відчинені Святі Двері базиліки святого Івана на Латерані, катедрального собору Римської дієцезії. Відкриття Святий Дверей базиліки святого Павла за мурами відбудеться в неділю, 5 січня.