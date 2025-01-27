Загальноцерковне відзначення Дня хворого відкладене на один рік

З ініціативи святого Івана Павла ІІ Церква щороку відзначає Всесвітній день хворого на дієцезіальному рівні, а кожні три роки проводиться урочисте відзначення у якомусь Марійському санктуарії. З огляду на Ювілей наступне таке відзначення відбудеться аж у 2026 році.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові та Відділ фундаментальних питань євангелізації в світі Дикастерії у справах євангелізації поширили спільне повідомлення, в якому зазначається, що урочисте відзначення Всесвітнього дня хворого відкладається на один рік.

Як відомо, відзначення Всесвітнього дня хворого в Католицькій Церкві 13 травня 1992 року встановив святий Папа Іван Павло ІІ, призначивши його на день літургійного спомину Пречистої Діви Марії з Люрду, тобто, на 11 лютого. Зазвичай, відзначення відбувається на місцевому рівні, але кожні три роки організовуються урочисті центральні святкування, які почергово відбуваються на різних континентах в якомусь Марійському санктуарії. Попереднє таке відзначення відбулося в базиліці Святого Петра у Ватикані в 2022 році, чергове мало відбутися цього року.

«У зв'язку з Ювілейним Роком 2025 Папа Франциск розпорядився, щоб відзначення, яке мало відбутися цього року, відбулося 11 лютого 2026 року в Марійському санктуарії Пречистої Діви де Чапі, що в Арекіпі, Перу. Архиєпископ Арекіпи Його Високопреосвященство Хав'єр Дель Ріо Альба з великим ентузіазмом прийняв розпорядження Святішого Отця», – йдеться у спільному комюніке двох дикастерії. Варто зазначити, що саме в Арекіпі повинно було відбутися відзначення 2022 року, яке через обмеження, пов’язані з пандемією, було проведене у Ватикані.

У повідомленні нагадується, що окрім звичайного відзначення Всесвітнього дня хворого 11 лютого, в цьому році 5-6 квітня відбуватиметься Ювілей хворих і працівників охорони здоров’я, а 28 і 29 квітня – Ювілей осіб з інвалідністю.