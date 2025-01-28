Святий Престол про можливості та ризики ШІ: не стати рабом машини

У Ватикані оприлюднено спільну Заувагу Дикастерії доктрини віри та Дикастерії у справах освіти та культури, про взаємозв’язок між штучним інтелектом і людським інтелектом, наголошуючи на тому, що ШІ – це не штучна форма інтелекту, а його продукт. Документ аналізує можливості та виклики в різних ділянках, як от освіта, економіка, працевлаштування, охорона здоров’я, міжлюдські стосунки, війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 28 січня 2025 р., у Ватикані оприлюднено Заувагу «Antiqua et Nova» про взаємозв'язок між штучним інтелектом (ШІ) і людським інтелектом. Документ є результатом спільних роздумів Дикастерії доктрини віри та Дикастерії у справах культури та освіти та увібрав перестороги Папи Франциска щодо теми ШІ, з якими він виступав протягом останніх років. Заувага звернена до тих, хто покликаний навчати і передавати віру, а також до тих, хто поділяє необхідність використання науково-технічного розвитку «на службі людині та спільному благу» (5).

У 117 параграфах «Antiqua et Nova» висвітлює виклики і можливості, пов'язані з розвитком штучного інтелекту у сферах освіти, економіки, праці, охорони здоров'я, стосунків і військових дій. В останній сфері, наприклад, потенціал ШІ може підвищити військові ресурси «далеко за межі людського контролю», прискорюючи «дестабілізуючу гонку озброєнь з руйнівними наслідками для прав людини» (99).

Розрізнення між ШІ та людським інтелектом

У документі перераховані небезпеки, пов'язані зі штучним інтелектом, але також і досягнення, які він підтримує як «частину співпраці» людини з Богом (2). Однак він не приховує занепокоєння, яке приходить з усіма інноваціями, наслідки яких поки що непередбачувані. Кілька пунктів Зауваги присвячено розрізненню між штучним інтелектом і людським інтелектом.

Помилковим, як зазначається в документі, є використання самого слова «інтелект» щодо ШІ, бо це не «штучна форма інтелекту», а «один з його продуктів» (35). І як будь-який продукт людської винахідливості, ШІ також може бути спрямований на «позитивні або негативні цілі». Штучний інтелект може впроваджувати важливі інновації (48), але він також ризикує погіршити ситуацію з дискримінацією, бідністю, цифровим розривом і соціальною нерівністю (52). Етичне занепокоєння викликає той факт, що «більша частина контролю над основними сферами застосування штучного інтелекту зосереджена в руках кількох потужних компаній» (53), тому цією технологією можуть маніпулювати для «особистої або корпоративної вигоди» (53).

Наслідки в різних контекстах

Що стосується війни, то в Заувазі підкреслюється, що автономні і летальні системи озброєння, здатні «ідентифікувати і вражати цілі без прямого втручання людини» (100), є «серйозною причиною для етичного занепокоєння». Папа закликав заборонити їх використання, оскільки вони становлять реальну загрозу «виживанню людства або цілих регіонів» (101).

Щодо людських стосунків, то в документі зазначається, що ШІ може призвести до «шкідливої ізоляції» (58), що «антропоморфізація ШІ» створює проблеми для розвитку дітей (60) і що представлення ШІ як особи є «серйозним етичним порушенням», якщо використовується в шахрайських цілях.

Така ж пильність необхідна і в економічно-фінансовій сфері. Зокрема, у сфері праці зазначається, що, з одного боку, ШІ має потенціал для підвищення кваліфікації та продуктивності праці, з іншого боку, він може «позбавити працівників навичок, піддати їх автоматизованому нагляду і звести до виконання рутинних і повторюваних функцій» (67).

Досить багато місця присвячено темі охорони здоров'я. Нагадуючи про величезний потенціал різних застосувань у медичній сфері, тут же застерігається, що якщо ШІ замінить стосунки між лікарем і пацієнтом, це може призвести до поглиблення самотності, яка часто супроводжує хворобу. Слід також остерігатися посилення так званої «медицини для багатих», коли заможні люди користуються передовими інструментами, тоді як інші не мають доступу навіть до базових послуг.

Що стосується теми захисту створіння, то здається багатообіцяючим застосування ШІ для покращення взаємин зі спільним домом. Водночас, сучасні моделі ШІ вимагають «великої кількості енергії та води і роблять значний внесок у викиди вуглекислого газу, а також є ресурсоємними».

Освіта, правда та приватність

Також підкреслюються ризики у сфері освіти. Якщо використовувати ШІ розумно, він може покращити доступ до освіти (80). Проблема полягає в тому, що багато програм «просто надають відповіді замість того, щоб спонукати учнів до самостійного пошуку або написання текстів»; це призводить до нездатності розвивати критичне мислення (82). Не кажучи вже про те, скільки «викривленої або сфабрикованої інформації» та «фейкових новин» можуть генерувати деякі програми (84). Щодо фейкових новин, документ попереджає про серйозний ризик того, що ШІ «може генерувати маніпульований контент і неправдиву інформацію» (85), а потім поширювати їх, щоб «обманути або завдати шкоди» (87). З цього випливає заклик завжди «дбати про перевірку правдивості» того, що поширюється, і в жодному разі не допускати «поширення слів і зображень, які принижують людську гідність» (89).

Щодо приватності та контролю, в заувазі зазначається, що деякі типи даних можуть зайти так далеко, що торкатимуться «навіть сумління людини». «Цифрове спостереження може бути використане для здійснення контролю над життям віруючих і вираженням їхньої віри» (90).

Взаємини з Богом

«Претензія на те, щоб замінити Бога витвором власних рук, є ідолопоклонством»: Заувага цитує Святе Письмо, щоб попередити про те, що ШІ може бути «більш звабливим, ніж традиційні ідоли» (105). Тому вона нагадує, що це не більше ніж «бліде відображення» людської природи: «Це не ШІ стає об'єктом обожнювання і поклоніння, а людина таким чином стає рабом свого власного витвору». Звідси випливає заключна рекомендація: «ШІ слід використовувати лише як додатковий інструмент до людського інтелекту, а не замінювати його багатство» (112).