У Ватикані відбудеться зустріч молоді США, Ізраїлю та Палестини

Освітній рух «Scholas Occurrentes» через свою ініціативу «Університет Сенсу», разом з ініціативою «Middle Meets» Єврейського Єрусалимського Університету, організував у Ватикані зустріч юнаків і дівчат з Ізраїлю, Палестини на США, які дискутуватимуть на теми сенсу та миру, а також матимуть зустріч з Папою Франциском.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Приблизно 30 юнаків і дівчат з Ізраїлю, Палестини та Сполучених Штатів Америки зберуться в Римі, щоб разом пережити досвід унікальної в своєму роді міжрелігійної зустрічі. Від 2 до 5 лютого 2025 р. Ватикан прийматиме захід «Meaning Meets Us», присвячений темам сенсу та миру, «від англ. meaning – сенс, та meet – зустрічати». Його організаторами є «Університет Сенсу», ініціатива Папського освітнього руху «Scholas Occurrentes» та «Middle Meets», ініціатива Єрусалимського Єврейського Університету, в співпраці з Університетом «Notre Dame» зі США.

Як зазначається у прессрелізі, який поширила Папська Фундація «Scholas Occurrentes», метою зустрічі «в світі, позначеному поляризацією та фрагментацією, є дати відповідь на кризу сенсу, розвиваючи освіту та зустрічі як фундаментальні інструменти для порозуміння та миру». Різні моменти відбуватимуться у Ватикані та в різних місцях Риму, де учасники, що належать до мусульманської, юдаїстської та християнської традицій, братимуть участь у освітніх та мистецьких заходах в рамках діяльності «Scholas», а також в спеціальних сесіях «Middle Meets», ініціативи, яка зродилася після нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, як відповідь на необхідність створити простір для слухання та порозуміння. З цією метою студенти започаткували цю програму як модель відкритого й конструктивного діалогу.

Однією з найбільш очікуваних подій стане аудієнція з Папою Франциском 5 лютого, під час якої молодь матиме можливість представити йому напрацювання попередніх днів. «Ця зустріч – не просто подія, це свідчення того, що міжрелігійний діалог можливий і необхідний. Це запрошення для світу побачити, що молоді люди можуть творити зміни, зустрічаючись і слухаючи. Особливо значимо, що це відбувається в ювілейний рік у Римі, в якому прощення і надія займають центральне місце», – зазначив Хосе Марія дель Корраль, світовий очільник Scholas Occurrentes.