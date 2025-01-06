Черниця очолить Дикастерію в справах богопосвяченого життя

В урочистість Богоявлення повідомлено також про призначення у відомстві, яке займається питаннями чернечих інституцій. Вперше дикастерію очолить жінка.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 6 січня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив високопреподобну сестру Сімону Брамбіллу, M.C., дотеперішню Секретарку Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, Префектом цього відомства Римської курії.

Водночас, повідомляється, що Святіший Отець призначив Пропрефектом цієї дикастерії кардинала Анхеля Фернандеса Артіме, S.D.B., колишнього головного настоятеля Салезіянського Згромадження святого Джованні Боско.

Перша жінка на чолі дикастерії

Сестра Сімона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року. Вивчившись на медсестру, 1988 року вона вступила до Згромадження Місіонерок Матері Божої Утішительки, де 1991 року склала перші обіти, а 1999 – довічні, після чого вирушила на місії до Мозамбіку. Від 2002 по 2006 рік викладала в Інституті Психології Папського Григоріянського Університету, де 2008 року також захистила докторат з психології. Від 2005 по 2011 рік була Генеральною радницею в своєму згромадженні, а 2011 була обрана та 2017 року переобрана Генеральною Настоятелькою, завершивши це служіння в травні 2023 року. В жовтні того ж року було оголошено про її призначення Секретаркою Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя. Вона стала першою жінкою, яка очолила дикастерію Римської Курії.

Нагадаємо, що від 2011 року Дикастерію, відповідальну за інститути богопосвяченого життя, очолював бразильський кардинал Жуан Браз де Авіс.