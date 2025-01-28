У Ватикані відбулася презентація Міжнародного саміту з прав дітей

Міжнародний саміт з прав дітей, що відбудеться 3 лютого 2025 р. повинен сприяти створенню платформи, здатної розглядати найнагальніші питання, що стосуються прав дітей.

Світлана Духович – Ватикан

У вівторок, 28 січня 2025 р., у пресслужбі Святого Престолу відбулася презентація Міжнародного саміту з прав дітей під назвою «Любімо і захищаймо їх», що відбудеться 3 лютого цього року у Ватикані. Захід, організацією якого займається Папський комітет Всесвітнього дня дітей, відкриють десять дітей з різних куточків світу, які передадуть послання Папі Франциску. Про проведення цього саміту Святіший Отець повідомив 20 листопада минулого року. Ця подія повинна стати нагодою для того, щоб визначити нові шляхи допомоги мільйонам дітей, які досі позбавлені прав, живуть у небезпечних умовах, зазнають експлуатації та насильства й страждають від драматичних наслідків воєн.

У прес-конференції, яку модерував директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні, взяли участь, зокрема, очільник Папського комітету Всесвітнього дня дітей отець Енцо Фортунато та віце-президент цього комітету Альдо Каньолі, президент Спільноти Святого Егідія Марко Імпальяццо та засновник соціального кооперативу «Auxilium» Анджело Кйораццо.

«Саміт допоможе створити платформу, здатну розглядати найнагальніші питання, що стосуються прав дітей, сприяючи міжнародній співпраці задля безпечнішого та справедливішого майбутнього для дітей у всьому світі, – сказав отець Енцо Фортунато. – З огляду на другий Всесвітній день захисту дітей, який Папа Франциск призначив на вересень 2026 року, ми усвідомлюємо, що зараз, як ніколи, важливо прислухатися до голосу дітей, до їхнього “ні” голоду, нерівності, насильству, війнам та спустошенню нашої Матері-Землі».