Ювілей світу комунікації: сіяти надію, щоб проростити правду

У Ватиканському прессцентрі представлено першу з великих подій Святого Року – Ювілей світу суспільних комунікацій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Gianmarco Murroni - Ватикан

Святкування на честь святого Франциска Сальського. Небесного покровителя журналістів, розпочинають Ювілей світу комунікації, перший з великих заходів, організованих в рамках Святого Року. Він відбувається від 24 до 26 січня 2025 року. У п’ятницю, 24 січня, у Ватиканському пресцентрі за участі Пропрефекта для Відділу фундаментальних питань євангелізації у світі Дикастерії у справах євангелізації архиєпископа Ріно Фізікелли, Префекта Дикастерії у справах комунікації Паоло Руффіні та Секретаря цього ж відомства монсеньйора Лусіо Адріана Руїса, відбулася презентація різноманітних заходів, якими будуть насичені ці дні. Центральними моментами будуть покаянне богослужіння в базиліці святого Івана на Латерані ввечері, 24 січня, проща через Святі Двері базиліки Святого Петра і зустріч з Папою в суботу, 25 січня, та участь у Євхаристійному богослужінні з нагоди Неділі Божого слова.

Виклик надії

«Цей Ювілей комунікації – це загальнолюдський досвід: якщо людина особисто переживає певний досвід, вона також здатна якнайкраще розповісти про нього іншим. Це і є метою: комунікатори в першу чергу несуть відповідальність за те, щоб ділитися з іншими позитивністю, красою і духовністю. Таким чином, вони зможуть протягом усього року давати послідовне обґрунтування надії», – ствердив архиєпископ Фізікелла, який вважає, що передавання надії є великим викликом: «Навіть митці не змогли надати надії обличчя. Єдине її зображення, яке ми маємо, – це християнський знак, якір. Цей якір походить з уривку з Нового Завіту, але знайдений у катакомбах: це знак надії перед обличчям смерті. Доносити, що незважаючи на насильство і смерть, незважаючи на зло, яке оточує нас щодня, ми маємо впевненість у надії, яка не розчаровує, означає, що добро завжди буде перемагати».

Переповідати історію

«Можливо, нам потрібно повернутися до витоків нашого покликання, нашої місії, нашої пристрасті до цієї роботи як журналістів і комунікаторів, – прокоментував Паоло Руффіні. – Ми не опинилися в глухому куті, але, можливо, трохи заблукали в лабіринті, в якому ми всі комунікуємо, але не розуміємо один одного. Ця подія може стати моментом переродження, для журналістів, але не тільки». За його словами, це в той час, коли ми живемо у світі, де «кожен є комунікатором, де комунікація перебуває в межах технологічної парадигми, яка, можливо, потребує переосмислення, щоб повернути її до краси обміну». Настав час переосмислити деякі речі, настав час наново відкрити шлях комунікації». На думку Префекта Дикастерії у справах комунікації, «ми зіткані з історій: історій, які нам розповідали наші батьки, коли ми були дітьми; історій нашої країни; історій нашої родини; історій, які ми пережили. Розповідання історій, які наповнюють динамікою добра, допомагає змінювати речі. Саме тому ми створили хештег #hopetelling: створімо мережу, яка несе надію, і подивимося, що з цього вийде».

Світ правди

Ювілей, отже, є часом для того, щоб ділитися надією, щоб вона не стала «чимось зарезервованим для кожного з нас, але щоб вона була чимось, що ми отримуємо для того, щоб дарувати її іншим. Щоб увесь світ, як каже Папа, міг зрозуміти цю надію, яка походить від Бога. Йти назустріч іншим з істиною, яку можна передати, і сіяти надію», – зазначив – монсеньйор Руїс, підкреслючи, наскільки важливо «взяти ці зерна надії, які є в реальності, щоб вони стали нитками, які тчуть історію» «Це певною мірою заклик Папи Франциска і сенс Ювілею комунікації: вміти сіяти надію, щоб творити світ, який веде нас вперед у правді», – сказав Секретар Дикастерії у справах комунікації.