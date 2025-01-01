Відійшов до вічності кардинал Анджело Амато

Серце вислуженого Префекта Конгрегації у справах визнання святих перестало битися на 87 році життя. Видатний богослов входив до комісії, що приготовляла Великий Ювілей Двотисячоріччя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В останній день 2024 року надійшла сумна звістка про те, що переставився до вічності кардинал Анджело Амато, італійський салезіянин, якому 8 червня виповнилося 86 років життя. Від 2008 до 2018 року він очолював Конгрегацію у справах визнання святих.

Анджело Амато народився на півдні Італії в сім’ї кораблебудівників і також навчався у корабельному інституті Барі, але на третьому році навчання прийняв рішення вступити до Салезіянського Згромадження святого Джованні Боско, в якому 1962 року склав вічні обіти. Через п’ять років прийняв пресвітерське рукоположення, здобувши протягом цього періоду ліценціати з філософії та богослов’я, а 1974 року захистив докторат з богослов’я у Папському Григоріанському Університеті. Згодом, як стипендіат Константинопольського патріархату, вивчав православне богослов’я у Салоніках.

Повернувшись до Риму, о. Анджело Амато викладав христологію в Папському Салезіянському Університеті, двічі очолюючи в ньому богословський факультет (1981-1987 та 1994-1999), а в 1997-2000 роках був віцеректором. Був радником Конгрегації доктрини віри та Папських Рад сприяння єдності між християнами та міжрелігійного діалогу, а 1999 року призначений секретарем переформованої Папської Теологічної Академії. Від 1996 до 2000 року був членом історично-богословської комісії Ювілею Двотисячоліття.

Святий Іван Павло ІІ наприкінці 2002 року призначив його Секретарем Конгрегації віровчення та 6 січня 2003 року уділив єпископські свячення. Папа Бенедикт XVI 2008 року призначив його Префектом Конгрегації у справах визнання святих, в 2010 року ввів до Колегії кардиналів. Кардинал Анджело Амато брав участь у конклаві 2013 року, що обрав Папу Франциска, який підтвердив його на посаді очільника відомства, відповідального за канонізаційні процеси. Це служіння він завершив 2018 року, незадовго до свого 80-річчя.