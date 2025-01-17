«Чи віриш ти в це?». Розпочинається Тиждень молитов за єдність християн 2025

У центрі уваги цьогорічних роздумів – 1700-річчя першого вселенського собору та спільна віра, сформована на викладена в Символі віри.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Чи віриш ти в це?» – ці слова Ісуса, звернені до сестри померлого Лазаря в рамках діалогу про воскресіння, є темою цьогорічного Тижня молитов за єдність Церкви, який відбуватиметься від 18 до 25 січня. Молитви та роздуми, які приготували брати і сестри монашої спільноти Бозе (Італія), присвячені 1700-річчю першого Вселенського Собору.

Замислитися над спільною вірою

«Цього року, – читаємо у вступі до посібника, опублікованого сімома мовами на сайти Дикастерії сприяння єдності християн (посилання), – виповнюється 1700 років з часу першого Вселенського Собору християн, що у 325 р. н.е. відбувся в Нікеї, поблизу Константинополя; це святкування дає унікальну нагоду замислитися над нашою спільною вірою як християн, як вона була виражена у Символі віри, сформульованому на цьому Соборі, вірою, яка досі залишається живою і плідною. Тиждень молитов у 2025 році заохочує черпати з цієї спільної спадщини та глибше входити у віру, яка об'єднує нас як християн».

Посібник містить вступ до теми, екуменічне богослужіння, добірку коротких читань і молитов на кожен день Тижня. З огляду на екуменічне значення 2025 року, до посібника також включено короткі патристичні тексти, переважно з першого тисячоліття, щоб дати уявлення про християнську рефлексію того часу та допомогти помістити визначення Нікейського Собору в контекст, в якому вони виникли і під впливом якого вони сформувалися.

Понад сторічна молитовна ініціатива

Проведення такого молитовного тижня 1908 року започаткував Пол Воттсон, американський пастор англіканського віровизнання, який через рік став католиком. Значного поширення ідея зазнала у 30-х роках минулого століття. Від 1926 року Комісія «Віра і Порядок» Всесвітньої Ради Церков розпочала приготовляти допоміжні тексти для молитви та роздумів, а від 1966 до приготування такого посібника долучилася тодішня Папська Рада сприяння єдності християн. Згодом їх почали приготовляти християни якоїсь країни або регіону.

Період проведення ініціативи

Дата проведення Тижня молитов у північній півкулі була запропонована Полем Воттсоном. Його завершенням є свято Навернення святого Павла, а кілька днів перед тим відзначається свято катедри святого Петра. В південній півкулі, беручи до уваги той факт, що січень припадає на період літніх відпусток, молитовний тиждень проводиться в контексті П’ятидесятниці, що є не менш символічним для єдності Церкви. В Святій Землі такі моління відбуваються протягом тижня перед останньою неділею січня.

Особливості молитовних заходів

Протягом цього періоду молитов за єдність християн, що хоч і названий «Тижнем», але в дійсності триває 8 днів, визнавці різних конфесій звершують особливу молитву за відновлення єдності між послідовниками Христа, беручи участь в екуменічних богослуженнях, конференціях, концертах та інших заходах. У рамках Тижня у багатьох місцевостях існує звичай «обміну проповідниками», тобто, екуменічна зустріч щодня відбувається в храмах різних конфесій, під час яких проповідь виголошують служителі інших конфесій.

Заходи в Римі та Ватикані

У Римі та Ватикані центральною подією в рамках Тижня є молитва вечірні, яку 25 січня в базиліці святого Павла за мурами очолює Папа за участі представників різних конфесій, що представлені в Римі та тих, які прибувають з цієї нагоди на прощу. Крім того, проводяться різні молитовні заходи.

Зокрема, цього року кардинал Курт Кох, Префект Дикастерії сприяння єдності між християнами, в суботу, 18 січня, очолить екуменічну вечірню за участі лютеранського, православного та католицького єпископів з Фінляндії в храмі святої Бриґіди Шведської в Римі. Протягом тижня в базиліці святого Павла свої молитовні ініціативи почергово проводитимуть представники різних конфесій. На четвер, 23 січня, в Римській дієцезії заплановане дієцезіальне мандрівне чування, етапами якого буде молитва в лютеранському, православному та католицькому храмах.