Ювілей: півмільйона прочан вже пройшли через Святі Двері ватиканської базиліки

Дикастерія у справах євангелізації підбиває перші підсумки Святого Року, який Папа Франциск відкрив два тижні тому.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Протягом двох тижнів після урочистого відкриття Звичайного Ювілею 2025 року, яку Папа Франциск здійснив у різдвяну ніч 24 грудня 2024 року, вже 545 532 паломники з усього світу пройшли через Святі Двері базиліки Святого Петра у Ватикані. Про це йдеться в комюніке, яке вранці, 7 січня 2025 р., поширила Дикастерія у справах євангелізації. Сотні груп вірних вже здійснили своє паломництво, яке розпочинається на площі Пʼяцца Пія, крокуючи в молитві вулицею Віа делла Кончіліаціоне до базиліки Святого Петра.

«Це дуже важливий початок, зі значущою кількістю людей», – прокоментував це архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації для відділу із фундаментальних питань євангелізації в світі, якому доручено організацію Ювілею. З огляду на показники перших днів, очікується постійне збільшення потоку паломників. «Звичайно, в ці перші два тижні виникали певні труднощі в регулюванні потоку людей, які потрібно проаналізувати, – додав архиєпископ Фізікелла, – але дикастерія невтомно працює над тим, щоб паломники отримали прийняття і досвід, відповідні до їхніх очікувань».

Від 5 січня, з відкриттям Святих Дверей базиліки святого Павла за мурами, вірні можуть пройти через усі чотири Святі Двері римських папських базилік, тобто, також і через Святі Двері базиліки святого Івана на Латерані та Пресвятої Марії. В повідомленні Дикастерії у справах євангелізації нагадується, що з огляду на довгі черги вірних, для того, щоб здійснити паломництво через Святі Двері необхідно заздалегідь зареєструватися на сайті Ювілею iubilaeum2025.va.

Першою великою подією Святого Року буде Ювілей світу комунікації, який від 24 до 26 січня збере в Римі тисячі журналістів, експертів та представників медіа з усього світу.