Кардинал Паролін як Папський легат посвятить храм Хрещення Ісуса

Святиня розташована на теренах на східному березі річки Йордан, де згідно з переданням Ісус хрестився від Івана Предтечі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що Папа Франциск призначив Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна Папським Легатом на посвячення храму Хрещення Ісуса в Йорданії. Богослужіння відбудеться 10 січня 2025 року.

Комплекс, знаний як «Витанія за Йорданом», а місцевою мовою «Al-Maghtas», тобто, «занурення», де споруджено храм, розташований на східному березі річки Йордану, дев’ять кілометрів від мертвого моря. Там є дві окремі археологічні локації – Тель-Аль-Харрар, відома також як Джабаль Мар-Еліас, звідки згідно з переданням зійшов на небо пророк Ілля, та територія храмів святого Івана Хрестителя поблизу річки, де, як вважається, Ісус охрестився в Йордані.