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Кардинал П'єтро Паролін під час відвідин Лівану Кардинал П'єтро Паролін під час відвідин Лівану 
ВАТИКАН

Кардинал Паролін як Папський легат посвятить храм Хрещення Ісуса

Святиня розташована на теренах на східному березі річки Йордан, де згідно з переданням Ісус хрестився від Івана Предтечі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що Папа Франциск призначив Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна Папським Легатом на посвячення храму Хрещення Ісуса в Йорданії. Богослужіння відбудеться 10 січня 2025 року.

Комплекс, знаний як «Витанія за Йорданом», а місцевою мовою «Al-Maghtas», тобто, «занурення», де споруджено храм, розташований на східному березі річки Йордану, дев’ять кілометрів від мертвого моря. Там є дві окремі археологічні локації – Тель-Аль-Харрар, відома також як Джабаль Мар-Еліас, звідки згідно з переданням зійшов на небо пророк Ілля, та територія храмів святого Івана Хрестителя поблизу річки, де, як вважається, Ісус охрестився в Йордані.

03 січня 2025, 14:17
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