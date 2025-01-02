Папа Франциск провів у останню путь кардинала Анджело Амато

Похоронну Святу Месу при катедральному престолі базиліки Святого Петра очолив Декан Колегії кардиналів. Папа Франциск здійснив обряди останнього прощання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Його особа, що відзначалася справжньою духовністю, набутою в школі святого отця Боско, і витонченістю манер, викликала повагу і симпатію, за що його всі дуже цінували. Однак головним його даром було те, що він був людиною віри», – сказав кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів, віддаючи шану кардиналові Анджело Амато, вислуженому Префекту Конгрегації в справах визнання святих, який 31 грудня переставився до вічності на 87-у році життя.

У четвер, 2 січня 2025 р., співбрати-кардинали, єпископи, колишні співробітники, друзі та знайомі покійного зібралися при катедральному престолі базиліки Святого Петра, де кардинал-декан очолив похоронну Святу Месу. «Наприкінці нашого земного паломництва на нас чекає милосердне Боже обличчя. Той, хто вірить у Христа, матиме вічне життя у безмежності Божої любові. Ісус не усуває смерть, але Своїм воскресінням Він її переміг», – зазначив кардинал Ре на початку проповіді, в якій підсумував життєвий шлях та чесноти кардинала Амато.

Наприкінці Євхаристійного богослужіння до його учасників приєднався Папа Франциск, який звершив обряди останнього прощання (Commendatio і Valedictio).

Після смерті кардинала Анджело Амато Колегія кардиналів нараховує 252 члени, 139 з яких мають право брати участь у конклаві, а 113 вже досягли граничного віку, тобто, 80 років життя.