Огляд дипломатичних стосунків Святого Престолу

З нагоди традиційної на початку року зустрічі Папи з дипломатичним корпусом, пресслужба Святого Престолу представила актуальний стан дипломатичних стосунків.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На даний час дипломатичні стосунки зі Святим Престолом підтримують 184 держави, до яких слід додати Європейський Союз і Суверенний Мальтійський Орден. Про це йдеться у інформаційній замітці, яку пресслужба Святого Престолу поширила в контексті зустрічі Папи Франциска з дипломатичним корпусом, яка відбулася у четвер, 9 січня 2025 р., в Апостольському палаці у Ватикані. Зазначається, що в Римі свої посольства, акредитовані при Святому Престолі, мають 90 з-поміж них. Свої осідки в Римі мають також представництва Ліги Арабських Держав, Міжнародної організації з питань міграції та Високий Комісаріат ООН в справах біженців.

Міжнародні договори

Протягом 2024 року були підписані ряд двосторонніх договорів. Зокрема, 11 жовтня було підписано Другий додатковий протокол до Угоди між Святим Престолом і Буркіна-Фасо про правовий статус Католицької Церкви в цій країні. 22 жовтня Святий Престол і Китайська Народна Республіка досягли згоди щодо пролонгації ще на чотири роки дії Тимчасової угоди про призначення єпископів, укладеної 22 вересня 2018 р. та поновленої 22 жовтня 2020 р. і 22 жовтня 2022 року. Врешті, 24 жовтня було підписано Угоду між Святим Престолом та Чеською Республікою про деякі правові питання.