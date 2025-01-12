Папа призначив нового Секретаря Дикастерії у справах культури та освіти

Ним став дотеперішній заступник секретаря монсеньйор Полвані. Папа також надав єпископську гідність заступникові секретаря Дикастерії для східних Церков.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У неділю, 12 січня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Секретарем Дикастерії у справах культури та освіти монсеньйора Карла Марію Полвані, дотеперішнього Заступника Секретаря, надаючи йому також архиєпископський титул.

Водночас, повідомлено про те, що Святіший Отець надав єпископську гідність монсеньйору Філіппо Чампанеллі, Заступникові Секретаря Дикастерії для Східних Церков.