Новий документ про ШІ: бути відповідальним за прийняття рішень

У інтерв’ю для ватиканських медіа Секретар Дикастерії культури та освіти та член Комітету експертів ООН з питань штучного інтелекту розповіли про важливість нового документу Святого Престолу про штучний інтелект, який відповідає на потребу бути проінформованим про сучасні технології, але водночас розвивати щодо них критичне бачення.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Існує більш ширше розуміння інтелекту, яке пов'язане зі здатністю людини знаходити мету і сенс у своєму житті, і це та форма інтелекту, яку машини просто не здатні замінити», – сказав Преосвященний Поль Тайґ, секретар Дикастерії культури та освіти у інтерв’ю для ватиканських медіа. Розмова стосувалася Зауваги «Antiqua et Nova» про взаємозв’язок між штучним інтелектом (ШІ) і людським інтелектом, опублікованої 28 січня 2025 р. у Ватикані. Документ є результатом спільних роздумів Дикастерії доктрини віри та Дикастерії у справах культури та освіти та увібрав перестороги Папи Франциска щодо теми ШІ, з якими він виступав протягом останніх років. З цієї нагоди своїми думками поділився також о. Паоло Бенанті, TOR, богослов і філософ, який є членом Комітету експертів ООН з питань штучного інтелекту, викладачем Папського Григоріанського університету та експертом з біоетики й етики технологій.

Бачити потенціал ШІ та звертати увагу та шкідливі ефекти

Єпископ Тайґ зазначає, що новий документ прагне запропонувати людям деякі перспективи, щоб допомогти критично мислити про ШІ та його потенційну користь для суспільства, а також попередити про те, що нам потрібно звернути увагу на ті речі, які можуть бути шкідливим для людини й суспільства. «Я б сказав, що тут є присутній певний елемент перестороги. Багато з нас з появою соціальних мереж поспішили скористатися їхнім надзвичайним потенціалом. І, можливо, ми не бачили якими можуть бути їхні негативні наслідки з точки зору поляризації, фейкових новин та інших проблем, – зауважив він. – Ми бажаємо охопити те, що має величезний потенціал для людей: ми хочемо бачити цей потенціал, але водночас звертаємо увагу на можливі контрпродуктивні ефекти».

За словами Секретаря Дикастерії культури та освіти, Заувага «Antiqua et Nova» охоплює низку питань, серед яких виділяються етичні та соціальні, щоб зупинитися на глибинному антропологічному питанні про те, що означає бути людиною. Як додає о. Паоло Бенанті, TOR, чим більше ми задаємося питаннями про технології, які здатні замінити частину людських рішень, тим більше ми неминуче задаємося питаннями про саму ідентичність людини і унікальність, яка її характеризує.

«Ми визнаємо, що системи штучного інтелекту можуть посилити та покращити певні аспекти нашої людяності, такі як здатність міркувати, опрацьовувати, розрізняти, відкривати, бачити шляхи, генерувати інновації. Що ми хочемо заявити, так це те, що існує більш ширше розуміння інтелекту, яке пов’язане зі здатністю людини знаходити мету і сенс у своєму житті. Одне з питань, яке ми повинні собі поставити, полягає в тому, що саме є добрим для людства? Що сприяє благополуччю людей? І це та форма інтелекту, яку машини просто не здатні замінити», – наголошує Преосвященний Поль Тайґ, додаючи, що в католицькій традиції інтелект означає також здатність шукати остаточний сенс та напрямок у житті.

Бути відповідальним за прийняття рішень

Одне із запитань стосувалося того, чому оприлюднений документ вийшов саме зараз. Відповідаючи, Секретар Дикастерії культури та освіти поділився, що чимало освітян задаються питаннями про потенціал ШІ для підтримки освіти і про ризики деперсоналізації самої природи освіти. Водночас вказівок у цій сфері часто просять католицькі єпископи. Тому документ випливає з різних запитів, об’єднуючи етичні питання, щоб «пов’язати їх з більш фундаментальним антропологічним баченням того, що робить нас людьми».

За словами єпископа Тайґа, Заувага «Antiqua et Nova» виражає збалансований підхід до ШІ, не приймаючи, з одного боку, апокаліптичних сценаріїв, а з іншого – вона не підтримує думку про те, що штучний інтелект стане основою для вирішення всіх проблем людства. «Ми прагнемо розвивати критичне мислення і переконатися, що ШІ – це інструмент, який людство може використовувати таким чином, щоб він реалізував свій корисний потенціал для всіх людей. Людство повинно контролювати процеси і дбати про те, щоб сформувати почуття відповідальності», – сказав він. Як зазначає о. Паоло Бенанті, машину неможливо поставити в позицію відповідальності. «Зазвичай саме ми, в результаті розрахунків або спроб оптимізувати певні процеси, могли б використати машину, змусивши її вибирати замість людини. І така потужна машина, здатна вибирати між нескінченними варіантами за частки секунди, не завжди здатна замінити те, що по-людськи називається прийняттям рішень, тобто щось, пов’язане з мудрістю. У цьому полягає вся амбівалентність ШІ, здатного робити речі з великою швидкістю та ефективністю, в той час як людина, з іншого боку, покликана задаватися питанням про сенс», – наголошує член Комітету експертів ООН з питань штучного інтелекту.

У цьому контексті експерт звертає увагу на сумління людини, яке, згідно навчання ІІ Ватиканського Собору, є найпотаємнішим осердям і святилищем людини, яке кличе людину творити добро та уникати зла (пор. GS, 16). «Ось матриця відповідальності, – зазначає о. Паоло. – Але в цьому віруючому усвідомленні є також цілковите усвідомлення ефекту усунення відповідальності від прийняття людських рішень. Великі письменники, такі як Ганна Арендт, говорили про те, як під час великих масових вбивств минулого століття робилися спроби зняти з людини відповідальність за прийняття рішень, щоб вона стала частиною механізму, який веде до максимальної особистої та суспільної дегуманізації». За словами священника, віра і розум – дві якості, притаманні людині, які у поєднанні можуть допомогти нам побачити, як інноваційно впроваджувати штучний інтелект, щоб він дійсно став джерелом людського розвитку.

Сформувати правдиве відображення реальності

Заувага «Antiqua et Nova» також стосується ризику фейкових новин, який відображається в ризику, що ШІ може генерувати маніпульований контент і неправдиву інформацію. На це звернув увагу о. Паоло Бенанті, вказуючи на провідну роль журналістів, які намагаються встановити правдиві факти. Натоміть з появою ШІ, сьогодні стали можливими наративи, повністю відірвані від фактів. Це явище становить небезпеку для західних демократій, які ґрунтуються на фундаментальній передумові: «вони можуть існувати як демократії, якщо люди здатні сформувати правильну думку про факти». «Штучний інтелект може значно здешевити певні види процесів виробництва інформації, але він не зробить їх більш правдивими чи корисними. Щоб жити в демократії, нам потрібна професійна журналістика, а професійній журналістиці потрібна індустрія. Усе це може бути економічно підірвано або знищено штучним інтелектом у неправильних руках або з неправильними цілями», – перестерігає він.

За його словами, настав час для того, щоб наполягати на праві знати, який контент був оброблений людиною, яка вклала в це свою професійну відповідальність, а який був створений машиною. «Можливо, нам потрібно встановити кілька запобіжників, щоб утримати служіння правді інформації та журналістиці на правильному шляху. У документі йдеться про те, що, можливо, настав час ставити запитання, перш ніж давати відповіді», – підсумовує о. Паоло.