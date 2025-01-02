Кардинал Артур Рош: Ювілей – нагода оживити молитовне формування

Префект Дикастерії Божественного культу й дисципліни Таїнств представив нові видання, що становлять черговий крок у здійсненні літургійної реформи, започаткованої Другим Ватиканським Собором.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Це два дуже важливі і довгоочікувані проекти», – так кардинал Артур Рош, префект Дикастерії Божественного культу і дисципліни Таїнств, описує в інтерв'ю для ватиканських медіа близький вихід у світ «Supplementum Літургії Годин» і третього типового видання «Martyrologium Romanum». «28 жовтня 2024 року відбулася чергова Асамблея Дикастерії, яка одноголосно висловилася за видання обох літургійних книг, – підкреслив він. – Крім того, я радий повідомити, що Святіший Отець на аудієнції, наданій мені 12 грудня минулого року, дав своє схвалення. Таким чином, ми зможемо якнайшвидше розпочати процес видання».

Важливий етап літургійної реформи

Очільник відомства Римської курії, відповідального за плекання літургії латинського обряду, пояснив, що оприлюднення «Supplementum», тобто, додатків до Літургії Годин є «важливим моментом здійснення задуму реформи, якої бажав Другий Ватиканський Собор». Приготування цього проекту тривало кілька десятиліть, залучаючи відомих експертів. Цей додаток складається з трьох частин, а саме: «Дворічний цикл біблійних і патристичних читань», «Lectionarium ad libitum», тобто факультативні читання, та «Orationes super psalmos et cantica», тобто факультативні молитви до псалмів і біблійних пісень.

Кардинал Рош зазначив, що досі типове видання Літургії Годин передбачає «річний цикл» читань, а лише деякі єпископські конференції та монаші ордени попросили про затвердження дворічного. Тепер же для всієї Церкви запропоновано дворічний цикл. Добірка факультативних читань, розділена на відповідні літургійні періоди, пропонує читання не тільки з Отців Церкви, але й тексти святих і блаженних середньовіччя та ближчих до наших днів. Врешті, «Молитви до псалмів і пісень», мають на меті «допомогти тим, хто проказує псалми, інтерпретувати їх, насамперед, у християнському сенсі».

Періодичне оновлення, обумовлене звичайними обставинами

Якщо йдеться про «Martyrologium Romanum», то це літургійна книга, що потребує регулярного оновлення. І йдеться не тільки про додання новопроголошених святих і блаженних, яких Церква пропонує як взірець святості. «Останнє видання було 2004 року, – зазначив кардинал Рош. – Протягом останніх 20 років не лише зросла кількість святих і блаженних, але до нашої дикастерії також надійшли зауваження та прохання, що стосуються історичних, географічних чи просопографічних роз’яснень, які були предметом ретельного дослідження».

Наново відкривати багатство молитви

Ділячись думками про те, яке значення має публікація цих видань, Префект Дикастерії Божественного культу й дисципліни Таїнств зауважив, що багато людей вже віддавна на це чекають. «Що стосується можливостей, які ці книги відкривають перед нами, то я твердо переконаний, що в цей особливий Рік Благодаті, яким є Ювілей, ми можемо і повинні скористатися нагодою, щоб наново відкрити багатство Літургії Годин і відновити вишкіл у молитві Церкви. Візити ad limina єпископів з різних куточків світу свідчать про те, що ця форма молитви вже деякий час переживає кризу: чому б не скористатися цією можливістю, щоб піддатися формуванню молитвою Церкви, яка в різні моменти дня освячує час?» – мовив кардинал Артур Рош, додаючи, що це була б справжня відповідь на зусилля, які Папа Франциск докладає для довершення літургійної реформи, започаткованої Другим Ватиканським Собором.