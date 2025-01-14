Кардинал Паролін зустрівся з нунціями в країнах Близького Сходу

В комюніке Святого Престолу повідомляється, що Державний Секретар Святого Престолу провів зустріч в Аммані з папськими представниками в країнах Близького Сходу, під час якої вказав на важливість припинення вогню «на всіх фронтах» і миру в регіоні. Він також привітав у телефонній розмові нового Президента Лівану Джозефа Ауна з його обранням.

Vatican News

У понеділок, 13 січня 2025 р., в Аммані, столиці Йорданії, кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу зустрівся з апостольськими нунціями, акредитованими в Королівстві Бахрейн, Арабській Республіці Єгипет, Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданському Хашимітському Королівстві, Ісламській Республіці Іран, Республіці Ірак, Державі Ізраїль, Державі Кувейт, Ліванській Республіці, Султанаті Оман, Державі Палестина, Державі Катар, Арабській Республіці Сирія та Єменській Республіці. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу. До Амману кардинал Паролін прибув з нагоди освячення нового храму Хрещення Ісуса, розташованого на річці Йордан, на місці, де Іван Хреститель охрестив Божого Сина.

Сподівання на те, що Близький Схід стане землею миру

Під час зустрічі з папськими представниками, як зазначається в повідомленні, «йшлося про поточні кризи в регіоні, політичний і церковний стан кожної країни, знаки надії, які можна побачити в деяких з них, складні гуманітарні ситуації, в яких опинилося населення, що найбільш страждає від конфліктів, необхідність солідарності з боку міжнародного співтовариства». «Було висловлено прагнення, – читаємо в комюніке, – щоб вогонь на всіх фронтах незабаром припинився і щоб Близький Схід став землею миру, де християни залишатимуться важливим компонентом для братнього співіснування між різними релігіями і для поступу відповідних країн».

Телефонна розмова з новообраним президентом Лівану

Пресслужба Святого Престолу повідомила також, що того ж дня кардинал Паролін розмовляв з Джозефом Ауном, президентом Лівану, обраним 9 січня. «Під час приязної телефонної розмови, – йдеться в повідомленні, – Його Високопреосвященство привітав його з обранням на пост Президента Республіки і висловив йому найкращі побажання, запевнивши в своїх молитвах. Він також з приємністю відзначив швидке призначення нового прем'єр-міністра, яким став Наваф Салам».