Папа призначив кардинала Миколу Бичка членом Дикастерії культури та освіти

У Ватикані повідомлено про призначення нових кардиналів до дикастерій Римської курії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Як відомо, наприкінці минулого року Папа Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані консисторію з нагоди введення в сан нових кардиналів, між якими був також владика Микола Бичок, ЗНІ, Єпарх Мельбурнський УГКЦ. В суботу, 11 січня 2025 р., пресслужба Святого Престолу поширила повідомлення про призначення нових кардиналів до різних відомств Римської Курії. Зокрема, кардинал Микола Бичок став членом Дикастерії у справах культури та освіти. Повний перелік призначень доступний за посиланням.