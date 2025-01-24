Кардинал Коовакад: ідентичність не повинна бути причиною дискримінацій

У інтерв’ю для Vatican News новопризначений Префект Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу розповів про важливість свідчити у світі красу Бога та важливість релігій у справі миру.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 24 січня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив кардинала Джорджа Джейкоба Коовакада, службовця Державного Секретаріату та відповідального за організацію Папських подорожей, префектом Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу. В інтерв’ю для ватиканських медіа новий очільник дикастерії розповів про свій досвід діалогу між релігіями та конкретні свідчення, які давали протягом історії Наступники апостола Петра.

Діалог між віруючими

Розповідаючи про нове призначення, кардинал Коовакад згадав про двох попередніх очільників Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу: кардинала Аюса Ґіхота, «мудру і добру людину», та кардинала Жан-Луї Торана, людину «глибокої віри і невтомного будівничого миру». Він також розповів, що народився у багатокультурному та багаторелігійному суспільстві. «Хочу підкреслити, що міжрелігійний діалог в Індії традиційно пов’язаний з чернецтвом. Ще в 1500 році єзуїт Роберто де Нобілі прийняв одяг і звичаї індійських монахів, вивчаючи місцеві мови і намагаючись засвоїти все, що могло б бути цінним у цих традиціях. Спроба не без ризику, хоча, як вчить нас Папа, виходячи і ступаючи вперед, ми завжди чимось ризикуємо. Але те, що я хотів би підкреслити, це ставлення відкритості, симпатії та близькості до інших традицій», – пригадав архиєпископ Коовакад.

За його словами, інкультурація християнської віри не означає відмову від власної ідентичності, а радше усвідомлення того, що ідентичність не є і ніколи не повинна бути причиною для зведення стін чи дискримінації інших, а завжди є можливістю будувати мости. «Міжрелігійний діалог – це не просто діалог між релігіями, а діалог між віруючими, покликаними свідчити у світі про красу віри в Бога і практики братньої любові й пошани», – додав новий очільник Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу.

Свідчення мирного співіснування

Відповідаючи на запитання про особливості міжрелігійного діалогу з ісламом, кардинал Коовакад пригадав про навчання ІІ Ватиканського Собору. Крім того, конкретні зусилля у цьому напрямку неодноразово виявляли Наступники апостола Петра. Зокрема, він вказав на пророчі слова Папи Павла VI, який в 1969 році здійснив паломництво до Уганди, щоб вшанувати перших африканських мучеників. У своєму слові він розкрив феномен мучеництва щодо віруючих мусульман, які також загинули в цьому місці від рук місцевих племінних володарів. Архиєпископ Коовакад також згадав про жест Папи Івана Павла ІІ, який був першим Папою, що переступив поріг мечеті під час своєї поїздки до Сирії. Не менш важливою стала поїздка Папи Франциска до Об’єднаних Арабських Еміратів у 2019 році, де разом з Великим Імамом Аль-Азгар Ахмадом Аль-Таїбом він підписав «Документ про загальнолюдське братерство заради миру в усьому світі та спільного співіснування».

«Подорожі Святішого Отця майже завжди мають міжрелігійний підтекст, зустрічі з очільниками інших віровизнань, моменти живого братерства», – зауважив новий Префект Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу. Він не оминув увагою кілька останніх Апостольських подорожей Папи Франциска, які підкреслюють зусилля Святішого Отця у сприянні діалогу між різними релігіями. «Я дуже покладаюся на молитви усіх тих, хто не перестає мріяти про світ, в якому релігійні відмінності не тільки мирно співіснують між собою, але й самі є незамінними складовими у побудові миру між народами», – сказав на завершення кардинал Коовакад.