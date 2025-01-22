Префект Дикастерії для Східних Церков з доручення Папи відвідає Сирію

Під час візиту делегація з Ватикану зустрінеться з місцевими католицькими спільнотами шести обрядів, з предстоятелями та єпископами некатолицьких Церков і благодійними організаціями, щоб засвідчити близькість Папи Франциска та всієї Церкви у цей непростий перехідний період в житті країни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Від 24 до 29 січня 2025 р. кардинал Клаудіо Ґуджеротті, Префект Дикастерії для Східних Церков, разом зі своїми співробітниками відвідуватиме Сирію. Про це йдеться у повідомленні цієї дикастерії, в якому зазначається, що візит відбуватиметься з доручення Святішого Отця, щоб «принести його обійми та благословення католикам цієї країни».

Близькість Єпископа Риму з християнами стародавніх спільнот

«Намір Святішого Отця полягає в тому, щоб в актуальних обставинах, які переживає Сирія, вони відчули любов і підтримку всієї Католицької Церкви та окремо Єпископа Риму, який не перестає молитися за них», – читаємо в комюніке, яке нагадує, що приналежні до «дуже давніх і славних через свою вірність Христові» Церков, місцеві християни зробили фундаментальний внесок у розвиток місцевої культури та суспільства, починаючи від перших віків свого існування, а тепер хочуть зробити свій внесок у побудову Сирії, яка «сприяє гармонійній єдності в розмаїтті». «Папа Франциск, сподіваючись, що обмеження, які призвели сирійців до злиднів і стимулювали драматичну еміграцію, нарешті будуть усунені, закликає до відбудови мирної країни, процвітання якої забезпечується всіма її складовими, з повагою до свободи, гідності людської особи та різноманітності, починаючи з розробки нової Конституції. Він запевняє, що Католицька Церква докладе всіх зусиль, щоб всіляко сприяти відродженню благородної Сирії», – підкреслюється в повідомленні.

Близькість з католиками та екуменічний вимір

Відправною та завершальною точкою візиту в регіон буде столиця Лівану Бейрут, куди делегація з Ватикану прибуде 23 січня. Під час подорожі кардинала Ґуджеротті супроводжуватимуть Секретар Дикастерії архиєпископ Мішель Жалах і особистий секретар о. Емануїл Сабадах, OFM, а в Сирії – також Апостольський нунцій кардинал Маріо Дзенарі. Префект зустрінеться з духовенством, чернецтвом і мирянами в католицьких катедральних соборах шести обрядів (мелхітського, маронітського, сирійського, халдейського, вірменського та латинського), беручи участь у їхніх богослужіннях, а також з представниками благодійних організацій місцевих Церков. Крім того він візьме участь у пленарній зустрічі католицьких єпископів країни, що відбудеться у Хомсі.

Відвідуючи патріархів Сиро-православної та Греко-православної Церков і зустрічаючись з єпископом Вірменської Апостольської Церкви, кардинал Ґуджеротті, як зазначається в комюніке дикастерії, «передасть їм вітання від Папи Франциска, запевняючи у тому, що він бачить єдність християн як імператив у поточній ситуації і що Католицька Церква готова до будь-якої співпраці».

Молитва до святого Павла

В урочистість Навернення святого Павла, 25 січня, яка є також заключним днем Тижня молитов за єдність християн, Префект Дикастерії для Східних Церков очолить Євхаристійне богослужіння на місці, де згідно з переданням відбулася подія навернення на дорозі до Дамаска. Крім того він молитиметься перед мощами Дамаських мучеників в римо-католицькому храмі та в маронітському катедральному соборі.