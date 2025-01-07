Архиєпископ Фізікелла: Ювілей – нагода відкрити живу віру в Церкві

Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, відповідальний за організацію та проведення Святого Року, поділився своїми сподіваннями на те, що також і ті, хто прибуде до Риму лише як туристи, повертатимуть додому як паломники.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я переконаний, що багато туристів стануть паломниками і світ відкриє для себе, що Церква жива», – так перспективу щойно розпочатого Ювілею у коментарі для італійської преси окреслив архиєпископ Ріно Фізікелла. За рішенням Папи Франциска, він є відповідальним за організацію та проведення Святого Року, протягом якого Рим очікує понад 30 мільйонів відвідувачів. «Це досвід віри, але він також має соціальний вимір», – підкреслив Пропрефект Дикастерії в справах євангелізації, що очолює відділ фундаментальних питань євангелізації в світі.

Свідки віри пробуджують запитання

Від 25 грудня минулого року на вулиці Примирення (via Conciliazione), що веде до площі Святого Петра, у спеціально відведеній смузі можна побачити групи прочан зі спеціальним дерев’яним хрестом, які крокують до базиліки Святого Петра. Це офіційно зареєстровані паломники Святого Року, які йдуть з наміром пройти через Святі Двері. Як нагадав архиєпископ Фізікелла, завдяки благодаті ювілейного відпусту паломники мають змогу відчути безмірну любов Бога, Який пробачає та лікує рани серця. «Сподіваюся, що Святий Рік стане нагодою повернутися додому з переконанням, що Бог завжди поруч з нами, що Він ніколи нас не залишає», – мовив Пропрефект Дикастерії в справах євангелізації, висловлюючи своє переконання в тому, що вигляд маси людей, які здійснюють паломництво за хрестом, неодмінно викличе запитання в серцях тих, хто приїжджає до Риму як турист.

«Я думаю, що визначений маршрут спеціального паломництва матиме протилежний ефект, ніж багато хто гадає. Він не буде акцентувати увагу на невеликій кількості паломників серед натовпу відвідувачів, але, правдоподібно, зробить віру мільйонів людей, які приїдуть до Риму, більш помітною», – підкреслив архиєпископ Фізікелла. Він зазначив, що 300-метровий маршрут був розроблений для того, щоб надати всім можливість прожиття досвіду. «Для мене найголовніше те, що турист буде спровокований до запитань. Хто ці люди в процесії? Скрізь, де хтось свідчить, завжди є жива Церква. Я думаю, що цей Ювілей покаже життєвість нашої Церкви», – наголосив організатор ювілейних заходів.

Роздуми про стан Церкви та людини

Архиєпископ Фізікелла зазначив, що Святий Рік, який щойно розпочався, прагне спонукати світ, занурений у технологічну культуру, наново відкрити для себе те, що є найважливішим. «Це означає роздумувати над усіма ситуаціями культури, яка сильно позначена так званою технократичною парадигмою, що неминуче послаблює та витісняє тему надії з нашого життя. Технологія прагне дати вам все і відразу. Перш ніж запитувати, яку кризу переживає Церква, ми повинні замислитися над тим, якою буде людина наступних десятиліть. Це роздуми, які ми повинні зробити, і ми не можемо від них втекти», – мовив ієрарх. Він зазначив, що проповідувати надію в часи етичного релятивізму, повсюдних війн і викликів штучного інтелекту є складним завданням. Адже християнський погляд на надію не є міфологічним, християнин не думає про надію лише тому, що його оточує зло. «Він роздумує про зустріч з Ісусом, про перевідкриття особи Христа, бо Він є джерелом тієї надії, яка ніколи не згасає», – відзначив Пропрефект Дикстерії у справах євангелізації, нагадавши, що надія має соціальний вимір. Церква не каже «я маю надію», але «ми маємо надію». І це фундаментальне «ми» може допомогти нам вийти з індивідуалізму, який в іншому випадку веде наше суспільство до задухи.