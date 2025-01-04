Анонс про позачергову трансляцію 6 січня

З нагоди празника Богоявлення Господнього вранці транслюватиметься Свята Літургія в та святкова передача.

Повідомляємо нашим слухачам, що у понеділок, 6 січня 2025 р., з нагоди празника Богоявлення Господнього, на наших хвилях транслюватиметься Свята Літургія в українсько-візантійському обряді, а після неї – запис Великого Йорданського Водосвяття та святкова передача. Початок – о 9:05 київського часу. Святковий ефір триватиме до 11:00 київського часу.

Нагадуємо, що наші літургійні передачі транслюються на коротких хвилях 31-го метра частотою 9710 кГц і 25-ти метрів частотою 11815 кГц, а також у потоковому сервісі на порталі Vatican News та через застосунок Radio Vaticana для мобільних пристроїв.