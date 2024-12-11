Ватикан: відставка голови Трибуналу через досягнення граничного віку

Колишній прокурор Риму був призначений на цю посаду 2019 році. Протягом минулих років він очолював різні процеси, між якими справа, яка стосувалася розпорядження коштами Святого Престолу.

Vatican News

«Цими днями, досягнувши граничного віку, встановленого для ватиканської судової системи, д-р Джузеппе Піньятоне подав у відставку з посади Голови Трибуналу Держави-Міста Ватикану. Подякувавши йому за багаторічне служіння, Папа Франциск вчора прийняв цю відставку, яка набирає чинності з 31 грудня 2024 року», – повідомила пресслужба Святого Престолу в середу, 11 грудня 2024 року.

Народжений 1949 року в Катанії, Джузеппе Піньятоне був прокурором Риму від 2012 до 2019 року, опісля Папа Франциск призначив його очільником Трибуналу, який розглядає справи, що стосуються життя Держави-Міста Ватикану. Протягом п’яти років цього служіння він очолював різні процеси, між якими понад дворічний процес щодо управління фондами Державного Секретаріату та провадження щодо коштів хору Сікстинської капели, що завершилося 10 грудня.