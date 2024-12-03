Ювілей 2025: відбувся обряд «recognitio» Святих Дверей базиліки Святого Петра

У понеділок ввечері в базиліці Святого Петра відбулася церемонія перевірки цілісності Святих Дверей, відкриттям яких розпочнеться Святий Рік.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Урочиста молитва, а потім удари молотка та зубила, щоб відкрити пролом у стіні та дістати скриньку, яка містить, серед іншого, ключ, який ввечері 24 грудня дозволить Папі Франциску відчинити Святі Двері та розпочати черговий Ювілей. Спеціальна церемонія відбулася у понеділок, 2 грудня 2024 р., ввечері, в базиліці Святого Петра у Ватикані.

Йдеться про обряд, який латинською мовою називається recognitio, тобто, «перевірка». В цьому випадку – це перевірка Святих Дверей, які були зачинені по завершенні попереднього Ювілею, чи відтоді вони є цілими й недоторканими. Нагадаємо, що це був позачерговий або надзвичайний Святий Рік, присвячений Божому Милосердю, який тривав від 8 грудня 2015 року до 20 листопада 2016 року.

Молитовну процесію та вступні обряди очолив кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки Святого Петра. В церемонії взяли участь архиєпископи Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії в справах євангелізації, та Дієґо Равеллі, Головний Церемоніймейстер папських богослужінь. Працівники базиліки пробили стіну, якою Святі Двері замуровані зсередини храму, діставши металеву скриньку, яка була вмурована 20 листопада 2016 року. Процесійна хода, яку очолив кардинал Ґамбетті, під спів Літанії святих пройшла до головного вівтаря, де зупинилася на молитву, а потім до Капітульного залу, де скриньку було відкрито. Окрім ключа, у скриньці лежали ручки Святих Дверей, пергамент Rogito, що засвідчує їхнє закриття, чотири золочені цеглини та деякі медалі, зокрема, понтифікатів Франциска, Бенедикта XVI та Івана Павла ІІ.

У вівторок, 3 грудня 2024 р., відбудеться recognitio Святих Дверей в базиліці святого Івана на Латерані, 5 грудня – святого Павла за мурами, а 6 – в базиліці Пресвятої Марії.