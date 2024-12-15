Проповідник Папського дому на ІІI Неділю Адвенту: де шукати джерело радості?

Новопризначений проповідник Папського дому о. Роберто Пазоліні в рамках приготування до Різдва ділиться з аудиторією ватиканських медіа роздумами на неділі Адвенту. Пропонуємо вашій увазі його думки на третю неділю Адвенту.

Третя неділя Адвенту називається «Gaudète», тому що в ній звучить запрошення радіти, бути завжди радісними в Господі. Ми наближаємося до Різдва, тому необхідно починати радіти цією надзвичайною подією, якою є втілення Бога в нашій людській подобі. Однак не завжди легко погодитися із запрошенням радіти, адже йдеться про почуття, яке ми, якщо не маємо, то не можемо й симулювати. Тому запитання, яке ми чуємо в Євангелії, коли натовп запитує Івана Хрестителя: «Що нам робити?», є дуже цінним. Й Іван дає поради усім, які дійсно можуть бути цінними також і для нас, щоб повернути нас до радості, якщо ми її, наприклад, втратили. Іван каже: «Діліться тим, що маєте. Маєте дві речі: одну віддайте іншим». Іншим він каже: «Не вимагайте нічого, не робіть претензій, не живіть в очікуванні того, що ніколи не прийде». А ще іншим він каже: «Не зловживайте своєю посадою, не поводьтеся з іншими погано, але використовуйте для добра те, що маєте». Здавалося б, усі ці поради далекі від того, що ми називаємо радістю, щастям. Однак, можливо, саме з цього ми повинні розпочати наново. Якщо ми не маємо радості або іноді втрачаємо її, шлях до її віднайдення завжди полягає в тому, щоб почати робити маленькі речі, які повертають нам рівновагу з собою, з тим, що Бог дарував нам, і з іншими . Тоді приходить Святий Дух і вогонь, як обіцяє Іван Хреститель, тобто тоді приходить радість: коли ми приводимо своє життя в порядок і починаємо жити ним знову відповідно до того, що є його головними потребами. Ба більше, є така обітниця: що Господь відкличе твій засуд і розсіє твоїх ворогів. Якщо ми знову почнемо робити те, що добре, що правильне, що ми повинні робити, це шлях, який може привести нас до того, що ми знову відкриємо для себе радість життя і очікування приходу Господа.