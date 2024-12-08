Проповідник Папського дому на ІI Неділю Адвенту: свобода сказати Богові "так"

Новопризначений проповідник Папського дому о. Роберто Пазоліні в рамках приготування до Різдва ділиться з аудиторією ватиканських медіа роздумами на неділі Адвенту. Пропонуємо вашій увазі його думки на другу неділю Адвенту, яка цього року збіглася з урочистістю Непорочного Зачаття.

У другу неділю Адвенту цього року ми відзначаємо урочистість Непорочного Зачаття. Це велика допомога для нашої молитовної подорожі, адже в Марії ми бачимо створіння, повністю відкрите на діалог з Богом і на здатність виконувати Його волю. Ми знаємо, що Марія звільнена від первородного гріха, також і від його наслідків. Як нагадує нам Читання з книги Буття, тяжким наслідком гріха є те, що людина ховається і боїться Бога. Бо гріх полягає саме в цьому: це віддалення від Бога. Марія не боїться Бога, а тому відкривається на бентежливу можливість слухати Його слово і прийняти його, аж до того, щоб стати Матір'ю Бога, аж до того, щоб породити в своєму тілі Божого Сина. Те, що пережила Марія, є унікальним станом, але і ми, християни, через Хрещення стали – як нагадує нам апостол Павло – святими і непорочними перед Богом, тобто здатними вести з Ним діалог і виконувати Його волю. Тож ми справді можемо навчитися, слухаючи досвід Марії, як чинити так само. Коли Ангел являється Марії, Діва вступає в діалог з Божим словом: «Як це станеться?». Це питання того, хто стає допитливим, хто захоплюється тим, що Бог каже. І прийнявши велич, красу цього поклику, Марія каже: «Ось я. Нехай станеться за Твоїм словом». Добре, я зроблю це: Вона дає повну, щасливу, радісну згоду і Ангел відходить від неї. Також ця деталь прекрасна, тому що коли ми слухаємо голос Бога, нам стає трохи страшно, але якщо ми запитуємо Його, то розуміємо, що можемо сказати своє «так». І в цей момент ми вільні, ми можемо стати повністю відповідальними за своє життя зі свободою і креативністю. Також і про це нам нагадує урочистість Непорочного Зачаття.