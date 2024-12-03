Надії присвячені адвентові проповіді Проповідника Папського дому

У грудневі п’ятниці перед Різдвом новопризначений проповідник Папського дому виголосить три проповіді для Папи та Римської курії з нагоди Адвенту, в центрі уваги яких буде приготування не лише до Різдва, але й до Святого Року, присвяченого надії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Двері надії. Прямуючи до відкриття Святого Року через пророцтво Різдва». Такою є тема трьох проповідей з нагоди Адвенту, які вперше в присутності Папи виголосить новий проповідник Папського дому отець Роберто Пазоліні, капуцин, призначений 9 листопада 2024 року. Він проповідуватиме для Святішого Отця та Римської курії в залі Павла VI в п'ятниці 6, 13 і 20 грудня.

«Цього року період Адвенту готує нас не лише до Різдва, але й супроводжує до прийдешнього Ювілею», – пише о. Пазоліні у запрошенні, яке розіслала Префектура Папського дому, додаючи, що цей літургійний період є нагодою благодаті, щоб відновити «живий досвід Божої любові, який пробуджує в серці стійку надію на спасіння у Христі», як зазначає Папа в буллі проголошення Святого Року 2025 Spes non confundit.

«Голоси пророків, настільки присутні і наполегливі в цьому літургійному періоді, спонукають нас не втрачати орієнтири на шляху до Божого Царства», –підкреслює капуцин, запрошуючи прислухатися до цих голосів, щоб «розпізнати, якими є двері, що вводять нас у таємницю нашої людськості з оновленою надією». Цими дверима, пояснює проповідник Папського дому, є двері «здивування, щоб вміти захоплюватися зернами Євангелія, присутніми у світі та історії», двері «довіри, щоб прямувати назустріч іншим з шанобливим та відкритим серцем», і, врешті, двері «малості, щоб не боятися, нарешті, стати самими собою».