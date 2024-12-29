Відкриття Святих Дверей латеранської базиліки та Ювілею в дієцезіях і єпархіях

В останню неділю грудня відбулося відкриття Святих Дверей у катедральному соборі Римської дієцезії. В катедральних соборах світу єпископи здійснити обряд початку Ювілею 2025 року в місцевих Церквах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Не вагаймося увійти в Двері, що ведуть до Божого серця, живого образу Його обіймів, навстіж розпростертих, щоб прийняти нас. Увійдімо з упевненістю, смакуймо і роздумуймо, який добрий Господь (Пс 34,9); а коли відчуємо радість цієї дитинної приналежності, ставаймо невтомними сіячами надії і будівничими братерства», – заохотив вірних кардинал Балдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римської дієцезії, проповідуючи під час Святої Меси в базиліці святого Івана на Латерані, яку він очолив у неділю, 29 грудня 2024 р., з нагоди відкриття Святих Дверей цієї Папської базиліки, що є катедральним собором Єпископа Риму.

Відкриття Святого Року в дієцезіях та єпархіях світу

Перед початком Євхаристійного богослужіння кардинал-вікарій проказав перед зачиненими Святими Дверима молитву, призиваючи на всіх, хто проходитиме через ці двері, супровід Божественної благодаті. Далі двері в тиші відчинилися, після чого розпочався урочистий передзвін, і під звучання гімну Святого Року деякі учасники богослужіння ввійшли через них у храм. Відкриття Святих Дверей катедрального собору Римської дієцезії ознаменувало початок Ювілею 2025 в дієцезіях та єпархіях світу. В цей день місцеві єпископи очолили обради відкриття Святого Року в своїх катедральних соборах, а їхні уповноважені – в інших храмах, визначених як відпустові.

Отець, що чекає з розпростертими обіймами

У своїй проповіді кардинал Балдассаре Рейна зосередив увагу вірних на притчі про милосердного батька. За його словами, в ній знаходимо глибокий сенс того, що означає бути Божими дітьми: це не стан, зароблений чи заслужений, а дар, який ґрунтується на необумовленій любові Отця. Відчинені Святі Двері, як зазначив проповідник, є символом розпростертих обіймів милосердного батька, з якими він чекає блудного сина та з якими запрошує увійти до домівки ображеного старшого. «Ми хочемо стати паломниками надії, цієї надії, любові, яка не втомлюється, заново віднайденого спасіння, відродженої сім'ї. З цих розпростертих обіймів ми знову вчимося бути Церквою, ставати її таїнством, сім'єю Бога, Який визволяє нашу свободу для добра», – мовив Вікарій Папи для Римської дієцезії, зауваживши, що переступити через поріг Святих Дверей означає прийняти це покликання «жити як сини та доньки в Синові, свідки Отця, Який чекає на нас».