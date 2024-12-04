Підсумки грудневої зустрічі Ради кардиналів

Під час дводенної сесії у Домі святої Марти за участі Папи Франциска кардинали, що представляють Церкву з різних континентів, говорили про колегіальність, про підсумки нещодавнього Синоду, як також про впровадження на дієцезіальному рівні критеріїв, за якими сьогодні працює Римська курія, та роль Папських нунціїв у перспективі синодальної місіонерської Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок та вівторок 2 і 3 грудня 2024 р. у Ватикані відбувалася чергова сесія Ради кардиналів, у працях якої також брав участь Папа Франциск. Кардинали-радники, які представляють Апостольську Столицю та Церкву на різних континентах, обговорювали різні теми, між якими колегіальність в Церкві, стосунки між місцевою Церквою та церковними асамблеями, присвятивши також час обговоренню Синоду, який нещодавно завершився.

Крім того, учасники зустрічі підсумували тему ролі жінок у Церкві на основі внесків, отриманих протягом осінніх чотирьох сесій Ради. Врешті, кардинали-радники присвятили час розглядові імплементації критеріїв Апостольської конституції «Praedicate evangelium» у дієцезіальних куріях, а також темі «Роль папських представників у синодальній місіонерській перспективі».

Зустріч Ради кардиналів також стала нагодою для ком загальних роздумів про становище Церкви і ситуацію в регіонах, з яких походять кардинали, поділитися занепокоєнням і сподіваннями щодо поточних ситуацій війни і криз. Наступну зустріч вирішено провести у квітні 2025 року.