Ватикан: перша зустріч XVI Звичайної Ради Генерального Секретаріату Синоду

Орган скликаний для того, щоб дбати про впровадження в життя напрацювання попередньої загальної звичайної асамблеї та про підготовку й проведення наступної, обговорив різні ініціативи, покликані сприяти засвоєнню Кінцевого документа в місцевих Церквах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У вівторок, 17 грудня 2024 р., у Ватикані відбулася перша зустріч XVI Звичайної ради Генерального секретаріату Синоду. Рада є невід'ємною частиною Генерального секретаріату. Вона відіграє фундаментальну роль як у впровадженні в життя напрацювань синодального процесу попередньої асамблеї, так і в підготовці до наступного Синоду.

Як зазначається у комюніке за підсумками зустрічі, вона розпочалася доповіддю Генерального секретаря Міжнародної богословської комісії монсеньйора Пʼєро Коди щодо еклезіологічних перспектив Кінцевого документа XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, темою якої була синодальність. Після дискусії щодо сказаного члени ради також обмінялися думками про деякі ініціативи й про те, що потрібно зробити для того, щоб супроводжувати місцеві Церкви в засвоєнні Кінцевого документа та у впровадженні в життя рекомендацій, які містяться в ньому. Генеральному Секретаріату було доручено приготувати проект документа щодо формування до синодальності та супроводу Церков і представити його для розгляду під час чергової зустрічі ради, що відбудеться в лютому наступного року.

Склад і завдання Ради

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