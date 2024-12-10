Кардинал Паролін: нехай же у Сирії буде можливим майбутнє пошани до всіх

Державний Секретар Святого Престолу, що бере участь у заході в Італійському католицькому університету, присвяченому діалогові з ісламським світом, прокоментував ситуацію в Сирії, що склалася після падіння правління Асада.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

Кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, у вівторок, 10 грудня 2024 р., взяв участь у Мілані у зустрічі в Католицькому Університеті Пресвятого Серця під назвою «Дослідження заради діалогу. Дослідницька премія Аль-Ісса в галузі арабо-ісламських студій», що відбувся з нагоди презентації ґранту Генерального секретаря Всесвітньої Мусульманської Ліги Мухаммеда Аль-Ісси, призначеного для молодих вчених, які проводять дослідження, спрямовані на поглиблення теми арабо-ісламської культури.

«Це хороша нагода, щоб далі будувати мости з мусульманським світом», – сказав кардинал Паролін журналістам, які на полях заходу розпитували його про поточні події у світі. В першу чергу, про бурхливі події останніх днів у Сирії. «Я думаю, що ми всі схвильовані тим, що відбувається в Сирії, в тому числі і через швидкість, з якою ці події розгортаються. Не є легко зрозуміти, що відбувається, – підкреслив Державний Секретар Святого Престолу. – Я вражений тим, як режим, що здавався таким сильним, таким міцним, протягом короткого часу був повністю зметений».

Щодо перспектив, кардинал заохочує до розсудливості. «Побачимо, як будуть розвиватися події… Можливо, що трохи зарано щось передбачати», – сказав він, підкреслюючи, що вже прозвучали деякі заяви щодо пошани до християнських спільнот, тож є надія на те, що «майбутнє пошани до всіх є можливим». Він побажав, щоб ті, хто переймає владу, «старалися будувати режим, відкритий на всіх і шанобливих до всіх».

Тим часом, Святий Престол продовжує свою роботу діалогу і дипломатії, хоча і не має «ніякої формальної ролі», уточнив кардинал. В Україні, наприклад, «не розпочато жодних формальних переговорів». «Ми використовуємо всі ситуації, щоб шукати умови, які дозволяють нам розпочати діалог і вирішувати проблему в сенсі припинення вогню, в сенсі звільнення заручників на Близькому Сході, в сенсі гуманітарної допомоги тощо. Це все напрямки, в яких ми рухаємося», – сказав він.