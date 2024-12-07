Всесвітня мережа молитви Папи: представлення нового проводу

У презентації з нагоди презентації нового керівництва «Всесвітньої мережі молитви Папи», її учасники розповіли про нові інновації для популяризації молитовного руху, а також поділилися особливостями набожності до Пресвятого Серця Ісусового.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 5 грудня 2024 р., у пресслужбі Святого Престолу відбулося представлення нового керівництва Фундації «Всесвітня мережа молитви Папи», яка розвинулася з ініціативи, відомої як «Апостольство Молитви». Її завданням є координувати та надихати молитовний рух, а підвалинами – духовність Ісусового Серця, про що читаємо у Статуті Фундації, який Папа Франциск затвердив 8 липня 2024 року.

Відповісти на виклики людства

У своєму слові міжнародний директор Фундації о. Фредерік Форнос, SJ, пригадав, що цьогоріч відзначаються дві вагомі річниці: 180 років від заснування «Апостольства молитви» та 10 років з часу його перезаснування як «Всесвітньої мережі молитви Папи», яка охоплює 90 національних груп проводу, натхненних місією мобілізувати католиків через молитву й дію, щоб відповісти на виклики людства і місії Церкви. Серед інноваційних проектів, запущених в останні роки, о. Фредерік згадав молитовну електронну платформу «Click To Pray» і переклад на 23 мови відеороликів Папи, в яких він щомісяця коментує своє молитовне намірення.

Відтак о. Фредерік оголосив, що з січня 2025 року його наступником стане 49-річний чилійський єзуїт о. Крістобаль Фонес Кларо. Крім того, він представив двох міжнародних віце-директорів: пані Беттіну Раед, 55-річну мирянку з Аргентини, і о. Міґеля Педро Мело, SJ, з Португалії.

Набожність, до якої заохочують провідники Церкви

Серед учасників презентації був, зокрема, о. Федеріко Ломбарді, SJ, член керівної ради «Всесвітньої мережі молитви Папи». У своєму слові він, зокрема, розповів про набожність до Серця Ісусового, яка глибоко вкорінена у Святому Письмі та «провадить до особистих і щирих стосунків любові до Ісуса», а також до бажання поширювати цю любов. За його словами, святі і мудрі люди, які очолюють Церкву, настійно рекомендували почитати Пресвяте Серце Ісуса. «Мені здається, що набожність Івана Павла ІІ до Божого Милосердя настільки поєднана з набожністю до Серця Христового – як за змістом, так і за символікою – що це практично одне й те саме. Коли Папа Бенедикт XVI зізнавався, які його найдорожчі молитви, він також говорив про щоденну молитву до Серця Христового. А Папа Франциск нещодавно опублікував цілу енцикліку, присвячену Пресвятому Серцю Ісусовому», – сказав о. Ломбарді. Відтак він виділив необхідність докласти серйозних зусиль, щоб знайти відповідну мову і форми для ефективного вираження й просування духовності Серця Ісуса в Церкві, з огляду на суспільні зміни, які відбулися в останні десятиліття.