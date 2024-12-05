Новий панорамний електромобіль для аудієнції Папи під час Ювілею

«Mercedes-Benz» подарував Папі Римському новий панорамний автомобіль, оснащений найсучаснішими технологіями. Генеральний директор Ола Келленіус та члени команди, що брали участь у виробництві, доставили унікальний автомобіль ручної роботи, створений на базі нового електромобіля G-класу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Christine Seuss – Ватикан

Відтепер Папа Франциск здійснюватиме об'їзди площі Святого Петра на новому папамобілі. З нагоди Святого Року 2025 автовиробник Mercedes-Benz у середу 4 грудня 2024 року передав Святішому Отцю повністю електричний панорамний автомобіль G-класу, спеціально розроблений для зазначених потреб. Делегацію дарувальників очолював Ола Келленіус, генеральний директор Mercedes-Benz Group. Папа Франциск зажадав, щоб при врученні були присутні працівники, які брали безпосередню участь у виробництві.

Велика честь

«Для нас велика честь передати цей автомобіль Святішому Отцеві», – підкреслив Келленіус в коментарі для Радіо Ватикану - Vatican News. Мерседес вже може похвалитися майже 100-річним досвідом роботи над так званими папамобілями: перший автомобіль, вироблений в Штутгарті, був доставлений Папі Пію XI в 1930 році. Папа Франциск тепер також під час своїх загальних аудієнцій користується мерседесом G-класу, хоча ще бензиновим. «Ми прямуємо до нульових викидів і випускаємо багато електричних продуктів. Цього року ми запустили електричну версію G-класу», – пояснив він.

Петер Цоттер також був радий можливості зустрітися з Папою. Він працює у департаменті розвитку заводу в Ґраці, де виробляють Mercedes G-Class. «Звичайно, це велика честь, що нас запросили працювати над таким проектом. Ми вже робили автомобіль G-класу для Папи Римського, але це було давно, і я особисто не брав у цьому участі. Можливість попрацювати над таким особливим автомобілем – це шанс, який, можливо, випадає лише раз у кар'єрі», – зазначив він.

Проект, праця над яким тривала приблизно рік

Команда фахівців з різних підрозділів Mercedes близько року працювала з представниками Ватикану над адаптацією автомобіля до потреб Папи. Велику увагу було приділено нульовим викидам, адже Ватикан поставив собі за мету до 2030 року зробити кожен свій автомобіль повністю вільним від викидів. Такі деталі, як поворотне крісло і внутрішнє оздоблення, були виготовлені вручну. Автомобіль побудований на базі нового електричного автомобіля G-класу з повним приводом. Він був спеціально розроблений для зниженої швидкості, з якою Папа зазвичай їздить площею Святого Петра під час аудієнцій чи після великих богослужінь, щоб привітатися з паломниками.

«Звичайно, в порівнянні з оригінальним автомобілем, багато чого змінилося, тому що відправна точка була іншою», – пояснив Петер Цоттер. Був врахований також досвід, отриманий від попереднього проекту. Зокрема, розробник вказує на задню частину автомобіля: «Це єдине ціле з усіма функціями. Сподіваємося, що це забезпечить Святішому Отцеві належний комфорт під час користування». У порівнянні зі звичайним автомобілем G-класу, дах усунуто. У випадку дощу або поганих погодних умов пасажирів захистить висувний. Як і попередні папамобілі, цей також має білий колір і номерний знак SCV1.

Після вручення ключів, Папа Франциск прийняв керівників і працівників концерну на короткій приватній аудієнції.