Ватикан: призначено нового голову Трибуналу Держави-Міста Ватикану

З першого дня нового року судову інституцію, що є першою судовою інстанцією у Державі-Місті Ватикані очолить дотеперішній Заступник Голови Венерандо Марано.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В суботу, 28 грудня 2024 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що дотеперішній Заступник Голови Трибуналу Держави-Міста Ватикану професор Венерандо Марано з 1 січня 2025 року обійме посаду Голови вищезгаданого Трибуналу. Він замінить попереднього очільника Джузеппе Піньятоне, який подав у відставку в зв’язку з досягненням граничного віку, яку Папа Франциск задовольнив 10 грудня з набранням чинності від 31 грудня.

Венерандо Марано є професором канонічного та церковного права в Університеті «Тор Вергата», де обіймає посаду директора департаменту юридичних наук. Він є автором численних публікацій з церковного права, а від 1 січня 2024 року – Заступником Голови Трибуналу Держави-Міста Ватикану.